Grandes gremios de camioneros no descartan adherirse a paro: Se reunirán este jueves con el Gobierno

11 nov. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se reunirán este jueves con el Gobierno y se encuentran evaluando si finalmente adherirán a la movilización de transportistas.

Tras una reunión realizada en Concepción, en la región de Biobío, el presidente de la CNDC, Juan Araya, afirmó que "la asamblea determinó seguir en alerta, porque tenemos que ver qué es lo que ofrecen ellos. A nosotros no nos sirven cosas que no vayan a la vena del pequeño transportista, ese que no tiene con qué ponerle petróleo al camión”.

Respecto a la paralización, Araya aseguró que "dependerá de lo que ofrezca el Gobierno mañana (jueves)", pero reiteró que "estamos en alerta" y que se debe "hacer un consultivo especial para las bases, porque hay que ordenarse con cuántos camiones llevas tú, todo el asunto, no salir así a la loca".

Por su parte, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, mencionó que "las dos confederaciones junto a Chile Transporte hemos escuchado la opinión de nuestras bases; también estuvo el Gobierno, explicó lo que es ICD y el ICT y cómo se calcula".

"Estamos invitados mañana al gobierno central; llevaremos las demandas de nuestras bases. Entendemos que hoy día el Ejecutivo retiró el proyecto del alza del diésel en $20 cada 21 días. Eso es una buena señal para nosotros, porque significa que va a escuchar nuestras solicitudes", destacó.

El dirigente sostuvo que desde marzo, "ambas confederaciones y las otras organizaciones gremiales hemos estado trabajando para buscar soluciones definitivas. Y las soluciones definitivas las pedimos para el pequeño y mediano transportista", y apuntó a que se apruebe la ley que busca modificar el Código de Comercio.

Todo sobre Paro de camioneros