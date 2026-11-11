Bono de $30 mil por hijo: ¿Qué madres lo reciben en marzo de 2027?

11 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El pago del Bono por Hijo de $30 mil está contemplado para marzo de 2027 y beneficiará a madres que cumplan con los requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS).

La entrega considera a familias que se encuentran dentro de determinados tramos de vulnerabilidad y cuyos hijos hayan nacido en un periodo específico.

¿Qué madres lo reciben en marzo de 2027?

En particular, uno de los grupos que podrá acceder al aporte corresponde a las madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que al 1 de junio de 2026 hayan formado parte del 80% de los hogares más vulnerables del país, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

En estos casos, el beneficio será asignado a la madre que aparezca en la inscripción de nacimiento del niño o niña.

El depósito se realizará después del 15 de marzo de 2027, una vez que el IPS haya elaborado la nómina de beneficiarias.

¿Cómo consultar si me corresponde el bono?

Las personas interesadas pueden revisar si cumplen las condiciones para recibir el aporte ingresando su RUN y ClaveÚnica en el sitio web de consulta del Bono de $30 mil por hijo (aquí).

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