Aporte extraordinario para la niñez: ¿Cuánto dinero entrega por hijo?

28 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Un aporte económico extraordinario busca apoyar a las familias con niños y niñas en Chile. Se trata del Bono de $30 mil por hijo, beneficio que entrega $30.000 por cada menor que cumpla con las condiciones establecidas y cuyo pago está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

El dinero se entrega por una sola vez y no requiere postulación. Sin embargo, para acceder es necesario cumplir con los criterios de edad y vulnerabilidad socioeconómica, además de considerar las condiciones especiales establecidas para algunos grupos familiares.

Quienes deseen saber si les corresponde el aporte pueden consultar directamente en la plataforma habilitada para el beneficio, utilizando su RUN y ClaveÚnica.

¿Cuánto dinero entrega el aporte extraordinario para la niñez?

El Bono de $30 mil por hijo entrega $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos. Esto significa que el monto total que puede recibir una familia dependerá de la cantidad de menores que califiquen para el beneficio.

Por ejemplo, una familia con dos hijos que cumplan las condiciones podría recibir $60.000, mientras que una con tres menores beneficiarios podría acceder a $90.000.

El pago se realiza de manera automática, por una sola vez, y está a cargo del Instituto de Previsión Social. Además, el aporte no constituye remuneración ni renta, por lo que no está sujeto a impuestos, cotizaciones previsionales ni descuentos.

¿Quiénes pueden recibir el Bono de $30 mil por hijo?

Según la información oficial del beneficio, pueden acceder al aporte los siguientes grupos:

Niños y niñas de hasta 13 años: deben haber tenido esa edad o menos al 1 de junio de 2026 y pertenecer a un hogar ubicado dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

deben haber tenido esa edad o menos al 1 de junio de 2026 y pertenecer a un hogar ubicado dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027: sus madres deben pertenecer, al 1 de junio de 2026, al 80% de menores ingresos según el RSH. En estos casos, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

sus madres deben pertenecer, al 1 de junio de 2026, al 80% de menores ingresos según el RSH. En estos casos, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027. Menores bajo cuidado alternativo familiar: incluye a niños y niñas que estén con familias de acogida, familiares extensos o adultos de confianza. En estos casos, el beneficio corresponde a quien tenga su cuidado legal al 1 de junio de 2026, sin exigencia de un porcentaje de vulnerabilidad socioeconómica.

¿Cómo se paga el aporte por cada hijo?

La entrega del dinero se realiza automáticamente, sin necesidad de presentar una postulación. Para determinar quién recibe el pago, se establece un orden de prioridad que considera a personas que ya reciben determinadas prestaciones estatales.

Los grupos priorizados son:

Personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Beneficiarios de la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.

Personas con derecho al subsidio de discapacidad establecido en el artículo 35 de la Ley N° 20.255.

Beneficiarios de transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, cuando el niño o niña no recibe alguno de los beneficios anteriores.

Cuando un menor cuenta con una prestación familiar vigente, el pago se realiza automáticamente a través del mecanismo correspondiente.

En tanto, si el niño o niña cumple los requisitos, pero no es causante de las prestaciones mencionadas, el dinero se entregará mediante la CuentaRUT del jefe o la jefa de hogar. Si la persona no tiene una cuenta, podrá cobrarlo presencialmente en una sucursal de BancoEstado.

¿Cómo consultar si te corresponde el bono?

Para revisar si puedes recibir el Bono de $30 mil por hijo, debes ingresar al sitio web de consulta habilitado para el beneficio y seguir estos pasos:

Ingresa tu RUN y ClaveÚnica. Revisa si el sistema indica que tienes derecho al aporte. Si cumples los requisitos, verifica la información sobre la modalidad de pago.

Si la plataforma señala que no tienes derecho al beneficio, pero consideras que cumples las condiciones, puedes presentar un reclamo en el mismo sitio web.

De acuerdo con la información oficial, el plazo para reclamar es de 15 meses desde la publicación de la ley, realizada el 4 de septiembre de 2026.

¿Cuál es el plazo para cobrar los $30.000 por hijo?

Una vez concedido el beneficio, existe un plazo de nueve meses para cobrar el dinero, contado desde la fecha en que se otorgó.

El pago se realizará mediante CuentaRUT o, cuando corresponda, de manera presencial en una sucursal de BancoEstado.

Por otra parte, quienes reciban el aporte sin cumplir los requisitos o deseen devolverlo deberán ingresar al sitio web del Instituto de Previsión Social y completar la información solicitada para gestionar la devolución.

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