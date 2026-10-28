Carabineros y Municipalidad de Lo Espejo desalojan recinto de compra y venta de vehículos ilegal

28 oct. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

Efectivos de Carabineros, en conjunto con funcionarios de la municipalidad de Lo Espejo, participan durante la mañanba de este miércoles de un operativo de desalojo de local de compra y venta de vehículos que funcionaba de manera irregular.

El recinto corresponde a un terreno del SERVIU que, según información del municipio, estaba siendo ocupado ilegamente, mientras funcionaba como un persa para el comercio irregular de autos.

Suministro eléctrico ilegal

Según explicó la periodista Daniela Valdés, en el recinto estaban "colgados" de manera ilegal al suministro eléctrico.

Además, poco después de iniciarse, el operativo está momentáneamente detenido porque el representante del lugar presentó un recurso de amparo, con el que podría concluir el desalojo.

De todas formas, se continúan revisando los vehículos para conocer su estado.