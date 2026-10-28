Tras caso en Coquimbo: qué hacer ante una picadura de araña de rincón

28 oct. 2026 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Dos jóvenes fueron afectados por mordeduras de araña de rincón en la región de Coquimbo, en casos que encendieron las alertas por las graves consecuencias que puede provocar el veneno de este arácnido. Uno de ellos falleció en La Serena, mientras que el segundo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle.

Ante estos casos, es importante conocer las características de la araña de rincón (Loxosceles laeta), un arácnido presente en los hogares chilenos que puede provocar lesiones graves.

Según información entregada por RedSalud, este arácnido “no es agresivo, suele morder solo por accidente cuando se siente presionada contra nuestra piel al interior de ropa o camas”, explicó Rocío Treuer, jefa de Urgencias de Clínica RedSalud Vitacura.

¿Cómo reconocer a una araña de rincón?

Entre sus principales características se encuentran:

Color: café pardo.

café pardo. Tamaño: entre 1 y 3 centímetros, considerando las patas extendidas.

entre 1 y 3 centímetros, considerando las patas extendidas. Marca distintiva: una mancha oscura en el tórax con forma de violín invertido.

una mancha oscura en el tórax con forma de violín invertido. Comportamiento : es nocturna, muy veloz y suele escapar de la luz.

: es nocturna, muy veloz y suele escapar de la luz. Lugares donde se esconde: detrás de cuadros y muebles, en clósets, grietas de las paredes, ropa y zapatos.

A diferencia de la araña de rincón, la araña tigre tiene patas muy largas y movimientos lentos. Es inofensiva para las personas y contribuye a controlar naturalmente la población de arañas de rincón.

¿Qué hacer ante una mordedura?

RedSalud entrega algunas recomendaciones para actuar mientras la persona afectada se traslada a un servicio de urgencia:

Aplicar frío local: colocar hielo envuelto en un paño durante períodos breves, sin superar los 15 minutos por hora.

colocar hielo envuelto en un paño durante períodos breves, sin superar los 15 minutos por hora. Mantener reposo: procurar que la persona permanezca tranquila y limite sus movimientos.

procurar que la persona permanezca tranquila y limite sus movimientos. No aplicar cremas ni ungüentos: evitar tratamientos caseros que no hayan sido indicados por un profesional.

evitar tratamientos caseros que no hayan sido indicados por un profesional. Identificar al arácnido : si es posible hacerlo sin exponerse a otra mordedura, guardar la araña en un recipiente seguro para facilitar su identificación médica.

: si es posible hacerlo sin exponerse a otra mordedura, guardar la araña en un recipiente seguro para facilitar su identificación médica. Acudir rápidamente a urgencias: la información de RedSalud recomienda que la evaluación se realice dentro de las primeras seis horas. No se debe esperar a que transcurra ese plazo si existe sospecha de mordedura.

¿Cómo prevenir las mordeduras de araña de rincón?

La prevención es especialmente importante durante los meses de primavera y verano. Para reducir el riesgo dentro del hogar, se recomienda:

Limpiar y sacudir regularmente clósets, cajas y muebles.

y sacudir regularmente clósets, cajas y muebles. Revisar detrás de los cuadros y en las grietas de las paredes.

detrás de los cuadros y en las grietas de las paredes. Mantener las camas separadas de los muros.

Sacudir la ropa antes de vestirse y revisar los zapatos que llevan tiempo sin utilizarse.

la ropa antes de vestirse y revisar los zapatos que llevan tiempo sin utilizarse. Evitar que los niños jueguen en bodegas y espacios oscuros con poco aseo .

. Mantener los espacios ordenados y reducir los lugares donde estos arácnidos puedan refugiarse.

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