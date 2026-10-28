Temblor en la Región Metropolitana: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

28 oct. 2026 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, a las 09:52 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,1 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al suroeste de Melipilla, en la Región Metropolitana. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 49 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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