Gobierno decreta Emergencia Preventiva en 15 regiones del país por "marea roja"

27 oct. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno declaró "Emergencia Preventiva por floraciones algales nocivas" en quince regiones del país.

La medida estará vigente desde el domingo 1 de noviembre de 2026 hasta el miércoles 30 de junio de 2027.

Según se explicó mediante una publicación en redes sociales oficiales del Gobierno, el objetivo de la alerta será "fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos".

¿Qué regiones estarán bajo la Emergencia Preventiva?

A continuación, se entrega el detalle de las regiones para las que estará vigente la Emergencia Preventiva por algas nocivas: