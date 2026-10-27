Gobierno decreta Emergencia Preventiva en 15 regiones del país por "marea roja"
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
El gobierno declaró "Emergencia Preventiva por floraciones algales nocivas" en quince regiones del país.
La medida estará vigente desde el domingo 1 de noviembre de 2026 hasta el miércoles 30 de junio de 2027.
Según se explicó mediante una publicación en redes sociales oficiales del Gobierno, el objetivo de la alerta será "fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos".
¿Qué regiones estarán bajo la Emergencia Preventiva?
A continuación, se entrega el detalle de las regiones para las que estará vigente la Emergencia Preventiva por algas nocivas:
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región de O'Higgins
- Región de Maule
- Región de Ñubleta
- Región de Biobío
- Región de La Araucanía
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos
- Región de Aysén
- Región de Magallanes y la Antártica chilena.
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