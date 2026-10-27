Comienza el operativo de desalojo en El Volcan 2 en la población Bajos de Mena
- Por Paz Morales | Julio Ahumada
¿Qué pasó?
Un alto contingente policial se ha concentrado en la zona de El Volcán 2, en la población Bajos de Mena, para llevar a cabo un desalojo que había sido previamente informado el día 15 de octubre.
El SERVIU informó que en junio del 2026 se contabilizaron 64 grupos familiares, de los cuales 24 están en condiciones críticas dentro de los 56 departamentos que hoy comenzarán a ser demolidos.
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