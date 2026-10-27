Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Comienza el operativo de desalojo en El Volcan 2 en la población Bajos de Mena

¿Qué pasó?

Un alto contingente policial se ha concentrado en la zona de El Volcán 2, en la población Bajos de Mena, para llevar a cabo un desalojo que había sido previamente informado el día 15 de octubre.

El SERVIU informó que en junio del 2026 se contabilizaron 64 grupos familiares, de los cuales 24 están en condiciones críticas dentro de los 56 departamentos que hoy comenzarán a ser demolidos.

Ir a la siguiente nota

Lo más visto de Nacional

Noticia en desarrollo...

Leer más de

Notas relacionadas