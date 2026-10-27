Laura de la Fuente celebra importante logro académico: Las emotivas palabras de Cristián de la Fuente y Angélica Castro

27 oct. 2026 - 10:17 hrs.

Un importante logro académico celebró este lunes Laura de la Fuente, luego de obtener la licenciatura de Ingeniería Comercial, un paso clave en su formación profesional que fue destacado por sus padres, Cristián de la Fuente y Angélica Castro.

La joven, que cursa la carrera en la Universidad Adolfo Ibáñez desde hace tres años, recibió las felicitaciones de sus seguidores y, especialmente, de sus padres, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar el orgullo que sienten por este nuevo avance en su vida.

Fue el actor quien compartió una extensa publicación en Instagram, donde recordó distintos momentos de la vida de su hija y destacó su perseverancia para alcanzar sus metas. Angélica Castro, en tanto, también le dedicó un cariñoso mensaje a través de sus historias en la misma plataforma.

Cristián de la Fuente dedicó emotivas palabras a su hija

A través de una publicación en redes sociales, Cristián de la Fuente celebró la licenciatura de Laura con un mensaje en el que repasó parte de su historia y manifestó lo orgulloso que está de verla avanzar en su camino profesional: “¡Licenciada! Muchas felicidades mi querida licenciada. No lo puedo creer, siento que fue ayer cuando cabías en mi pecho y te tomaba en brazos con una mano”, escribió el intérprete al comienzo de su dedicatoria.

Posteriormente, hizo referencia a los distintos desafíos que su hija ha enfrentado a lo largo de su vida, entre ellos los cambios de colegio y de país, además del grave episodio en que recibió un disparo.

“Es increíble el camino que has hecho. Todos los colegios que estuviste, que fueron ocho, los cambios de ciudades, de países y hasta sobreviviste un balazo, pero nada ni nadie te detuvo. Hoy lo lograste… eres una licenciada”, agregó.

El actor también recalcó que se siente “tremendamente orgulloso” de su hija y manifestó su entusiasmo por el próximo paso de su formación académica: obtener el título profesional de ingeniera comercial.

“Te amo. Gracias por hoy hacerme sentir el corazón lleno. Lo lograste, y eso para un papá es lo mejor que le puede pasar, que su ‘bebé’, cumpla sus metas”, expresó al cerrar la publicación.

El mensaje recibió una respuesta de Laura, quien le agradeció públicamente el cariño: “¡Muchas gracias papá! Te amo”.

Angélica Castro también felicitó a Laura de la Fuente

La comunicadora también quiso destacar el importante momento que vive su hija y compartió un registro en sus historias de Instagram, donde se observa a Laura recibiendo la licenciatura.

Junto al video, Angélica Castro escribió un breve, pero significativo mensaje para celebrar el logro académico de la joven: “¡Qué orgullo más grande! Felicitaciones mi Lau. Gracias”.

De esta manera, ambos padres festejaron públicamente el nuevo hito de Laura de la Fuente, quien quedó un paso más cerca de completar su formación y obtener el título profesional de Ingeniería Comercial.

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