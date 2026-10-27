Fiscalía Metropolitana Occidente investiga muerte de un carabinero al interior de tenencia de Isla de Maipo

27 oct. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente investiga la muerte de un funcionario de Carabineros al interior de la Tenencia de Isla de Maipo.

Por ahora se informó que la jefa de la Unidad Talagante acude al lugar para enterarse de los hechos.

"Instrucción de un sumario administrativo"

En tanto, desde Carabineros se informó que "la Prefectura de Carabineros “Costa” informa a la opinión pública que durante las últimas horas se registró el sensible fallecimiento de un funcionario en una dependencia de la Tenencia “Isla de Maipo” donde prestaba servicios".

Se añadió que "de acuerdo a los antecedentes preliminares, el funcionario, un cabo 2.º, habría atentado contra su vida utilizando su arma particular. Tras ocurrido el hecho, personal institucional le prestó de inmediato los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el funcionario falleció".

También se señaló que, una vez conocido el hecho, se activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes, informándose al Ministerio Público.

La policía uniformada cerró manifestando que "Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y compañeros de labores del funcionario fallecido, brindando el apoyo institucional correspondiente frente a este lamentable hecho".

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