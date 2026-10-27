Estudiante de séptimo básico falleció tras sufrir una descompensación en Valdivia

27 oct. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una estudiante de Valdivia falleció el lunes 26 de octubre, luego de sufrir una descompensación de salud al interior del establecimiento educacional.

Ante la emergencia, el Colegio Gandhi activó sus protocolos y solicitó la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). El personal de salud atendió a la estudiante en el lugar y posteriormente la trasladó hasta el Hospital Base de Valdivia, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a la atención médica recibida, la alumna murió durante la tarde. La Seremi de Educación de Los Ríos confirmó el fallecimiento y activó los canales de acompañamiento institucional para abordar la situación junto a la comunidad educativa.

El colegio habilitará espacios de contención

A través de un comunicado, el establecimiento identificó a la estudiante, quien cursaba séptimo básico, y expresó sus condolencias a sus cercanos: "Con profundo dolor, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra estudiante", señaló la institución.

En el mismo documento, el colegio explicó que la menor recibió asistencia tras presentar el problema de salud a la salida de clases.

"Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos, durante esta tarde se produjo su deceso", indicó la misiva.

El establecimiento también informó que habilitará espacios de contención psicológica para acompañar a los compañeros de la menor. Las causas exactas en que se produjo su deceso aún son materia de investigación.