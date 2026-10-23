Fundación Integra busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular
- Por Vicente Guzmán
La Fundación Integra tiene nuevas ofertas laborales para quienes estén interesados en trabajar en sus salas cuna y jardines infantiles. Las vacantes disponibles corresponden a distintos cargos y se distribuyen principalmente entre la Región Metropolitana y la región de Los Ríos.
Con 33 años de experiencia, la institución cuenta con más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles en Chile, donde más de 81 mil niños y niñas acceden a educación parvularia pública, gratuita y de calidad.
¿Cuáles son las ofertas laborales de Fundación Integra?
La institución publicó vacantes para cargos de asistentes y educadoras de párvulos, auxiliares de servicios y directores de jardines infantiles. Algunas corresponden a reemplazos y otras al Programa Vacaciones 2027 y a la iniciativa Tardes de Juegos en Mi Jardín.Ir a la siguiente nota
Estas son las 10 ofertas laborales más recientes publicadas por la institución.
Región Metropolitana
- Reemplazo de educadora de párvulos - jardín infantil Nueva Esperanza, comuna de Lo Espejo.
- Reemplazo de asistente de Tardes de Juegos en Mi Jardín - comuna de Recoleta.
- Asistente de párvulos del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.
- Asistente de párvulos del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
- Auxiliar de servicios del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.
- Auxiliar de servicios del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
- Director del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
- Director del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.
Región de Los Ríos
- Reemplazo de asistente de párvulos - jardín infantil San José, comuna de Mariquina.
- Auxiliar de servicios de Tardes de Juegos en Mi Jardín - comuna de Valdivia.
¿Cómo postular a las ofertas laborales de Fundación Integra?
Las personas interesadas en conocer los requisitos de cada cargo y enviar sus antecedentes pueden ingresar al portal de empleos de Fundación Integra (pincha aquí).
En la plataforma es posible revisar los detalles de cada convocatoria y acceder a las instrucciones de postulación correspondientes, en las que deberás contar con tu CV.
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