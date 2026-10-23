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Fundación Integra busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

La Fundación Integra tiene nuevas ofertas laborales para quienes estén interesados en trabajar en sus salas cuna y jardines infantiles. Las vacantes disponibles corresponden a distintos cargos y se distribuyen principalmente entre la Región Metropolitana y la región de Los Ríos.

Con 33 años de experiencia, la institución cuenta con más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles en Chile, donde más de 81 mil niños y niñas acceden a educación parvularia pública, gratuita y de calidad.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Fundación Integra?

La institución publicó vacantes para cargos de asistentes y educadoras de párvulos, auxiliares de servicios y directores de jardines infantiles. Algunas corresponden a reemplazos y otras al Programa Vacaciones 2027 y a la iniciativa Tardes de Juegos en Mi Jardín.

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Estas son las 10 ofertas laborales más recientes publicadas por la institución.

Región Metropolitana

  • Reemplazo de educadora de párvulos - jardín infantil Nueva Esperanza, comuna de Lo Espejo.
  • Reemplazo de asistente de Tardes de Juegos en Mi Jardín - comuna de Recoleta.
  • Asistente de párvulos del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.
  • Asistente de párvulos del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
  • Auxiliar de servicios del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.
  • Auxiliar de servicios del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
  • Director del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Huellitas, comuna de La Cisterna.
  • Director del Programa Vacaciones 2027 - jardín infantil Crisol, comuna de San Ramón.

Región de Los Ríos

  • Reemplazo de asistente de párvulos - jardín infantil San José, comuna de Mariquina.
  • Auxiliar de servicios de Tardes de Juegos en Mi Jardín - comuna de Valdivia.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de Fundación Integra?

Las personas interesadas en conocer los requisitos de cada cargo y enviar sus antecedentes pueden ingresar al portal de empleos de Fundación Integra (pincha aquí).

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En la plataforma es posible revisar los detalles de cada convocatoria y acceder a las instrucciones de postulación correspondientes, en las que deberás contar con tu CV.

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