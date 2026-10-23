Detienen a hombre de 43 años tras insólito engaño: Cambiaba las máquinas de pago en locales para quedarse con la recaudación

23 oct. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito método de engaño quedó al descubierto en la Región Metropolitana, luego de que un hombre de 43 años fuera detenido por reemplazar las máquinas de pago con tarjeta en distintos negocios de barrio, logrando que el dinero de las ventas de los comerciantes terminara en sus cuentas.

El sujeto, identificado con las iniciales L.R.Y.Z., fue capturado por efectivos del OS9 de Carabineros tras una serie de denuncias realizadas durante el mes de agosto en comunas como Puente Alto y La Cisterna.

¿Cómo lograba quedarse con el dinero de las ventas?

El modo de actuar era tan rápido como efectivo. El hombre llegaba a los locales junto a una mujer fingiendo ser clientes. Mientras ella distraía al trabajador haciendo preguntas o pidiendo productos, él aprovechaba cualquier segundo de descuido para tomar la máquina del local y poner en su lugar otra igual.

A simple vista, el aparato cobraba con normalidad y emitía boleta sin levantar sospechas. El problema venía después: como esa nueva máquina estaba vinculada a otra cuenta, cada pago realizado por los clientes no llegaba al dueño del local, sino a las del detenido.

El engaño afectó a diversos locatarios. En un minimarket de Puente Alto, el dueño notó al cerrar el día que le faltaban 117 mil pesos y que la máquina que tenía en la caja no era la suya. Un caso similar ocurrió en La Cisterna, donde otro comerciante vio que ninguna de las ventas del día había ingresado a su cuenta bancaria.

Cámaras, boletas y una detención clave

Para dar con el responsable, Carabineros revisó horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, tomó declaración a las víctimas y analizó los comprobantes de pago. Gracias a los peritajes realizados a una de las máquinas recuperadas, se descubrió que el sujeto alcanzó a concretar al menos 22 cobros falsos antes de ser descubierto.

Sobre la detención, el teniente Felipe Cortés Aburto, del OS9 de Carabineros, explicó cómo operaba esta banda y el resultado de la investigación.

"El imputado aprovechaba el descuido de los locatarios para instalar dispositivos que procesaban normalmente las ventas; sin embargo, eran desviados los pagos a cuentas no autorizadas. Tras diligencias investigativas, se logró la identificación del imputado, quien mantenía un amplio prontuario policial, para ser puesto a disposición del Ministerio Público", señaló el oficial.

Tras conseguir la orden judicial, la policía concretó la detención del sujeto, quien ya contaba con historial policial por estafas, robos, receptación de especies robadas y otros delitos.