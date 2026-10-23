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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Alerta

Operativo contra la piratería de TV digital deja 16 detenidos: Habrían generado movimientos sobre los $4.500 millones

¿Qué pasó?

Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y La Araucanía.

La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a la retransmisión no autorizada de señales de televisión digital, actividad que habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones mediante distintas plataformas de pago.

Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, en el marco de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización.

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Investigación se extendió por seis años

La indagatoria se centró en una presunta estructura dedicada a retransmitir señales de televisión sin autorización, lo que podría configurar delitos relacionados con la propiedad intelectual.

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Además, la investigación considera posibles maniobras de lavado de activos, debido a los movimientos de dinero que habrían sido canalizados a través de distintas plataformas de pago.

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