Operativo contra la piratería de TV digital deja 16 detenidos: Habrían generado movimientos sobre los $4.500 millones
- Por Paula Moreno | Valentina Molina
¿Qué pasó?
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y La Araucanía.
La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a la retransmisión no autorizada de señales de televisión digital, actividad que habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones mediante distintas plataformas de pago.
Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, en el marco de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización.Ir a la siguiente nota
Investigación se extendió por seis años
La indagatoria se centró en una presunta estructura dedicada a retransmitir señales de televisión sin autorización, lo que podría configurar delitos relacionados con la propiedad intelectual.
Además, la investigación considera posibles maniobras de lavado de activos, debido a los movimientos de dinero que habrían sido canalizados a través de distintas plataformas de pago.
Leer más de