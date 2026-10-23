Mara Sedini critica estrategia comunicacional del Gobierno: "La oposición está aprovechando el espacio"

23 oct. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, cuestionó la estrategia comunicacional de la actual administración y advirtió que la oposición está aprovechando la escasa presencia de los ministros en el debate público.

En conversación con Radio Agricultura, la exvocera abordó las críticas que han realizado exministros del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellos Camila Vallejo y Jaime Gajardo, frente a la controversia por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

“A mí me parece que la oposición está aprovechando el espacio, y lamentablemente ese espacio se lo está dejando el Gobierno”, sostuvo Sedini, quien llamó al Ejecutivo a fortalecer la presencia de sus secretarios de Estado en los medios de comunicación.

Sedini cuestiona la presencia de los ministros

La exministra planteó que uno de los principales problemas comunicacionales del Gobierno es el bajo nivel de conocimiento público de sus integrantes.

“Uno de los déficits comunicacionales que tiene el Gobierno es precisamente la poca presencia de los ministros”, afirmó, aludiendo a encuestas que, según señaló, mostrarían un bajo reconocimiento de sus rostros y de sus niveles de aprobación.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo debe impulsar una mayor participación de sus ministros para explicar las políticas públicas y responder a los cuestionamientos de sus adversarios políticos: “Yo creo que ahí tiene un desafío importante: que los ministros se hagan conocidos, salgan a hablar, muestren sus políticas y además enfrenten a la oposición”, expresó.

Sedini también cuestionó que la respuesta comunicacional quede principalmente en manos de los parlamentarios, argumentando que los ministros actuales deben tener una presencia equivalente a la de los exsecretarios de Estado que critican la gestión del Ejecutivo.

“Ya después de siete meses, el Gobierno debiese tener un despliegue ministerial, comunicacional, mucho más potente del que está teniendo”, agregó.

¿Existe una debilidad en el gabinete?

Consultada sobre si considera que existe una debilidad en el gabinete, Sedini respondió que no tiene claridad sobre si la menor presencia pública responde a un problema del equipo ministerial o a una decisión estratégica del Gobierno: “No sé si es debilidad del gabinete o es una estrategia del Gobierno de aparecer menos. No sé, no tengo claro qué es”, señaló.

Al ser consultada sobre qué ministros le gustaría ver con mayor presencia comunicacional, respondió: “Yo creo que a todos”.