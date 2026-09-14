La reflexión de Sedini tras 69 días en La Moneda: "No tuve la fuerza para defender el estilo de vocería que yo quería"

14 sept. 2026 - 05:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras haber cerrado una etapa de 69 días en La Moneda, Mara Sedini volvió a hablar públicamente sobre su experiencia como ministra y reconoció que uno de sus principales problemas fue no haber defendido con suficiente fuerza el sello comunicacional que buscaba instalar en el Gobierno.

La exsecretaria de Estado abordó su paso por el Ejecutivo en el episodio 46 de Felipe Podkast, espacio conducido por el exparlamentario Felipe Kast, donde reflexionó sobre las dificultades que enfrentó y las decisiones que habría tomado de manera diferente.

“Primero que todo, yo creo que lo más importante es que no tuve la fuerza para defender el estilo de vocería que yo quería. Una vocería que fuera auténtica, distinta, rompedora, que trajera toda esa, digamos, épica y mística y el estilo también de las comunicaciones actuales a este gobierno”, sostuvo.

Las reflexiones de Sedini

La exministra reconoció que asumir responsabilidades dentro del Ejecutivo supone determinadas exigencias institucionales, pero planteó que estas no deberían impedir que una autoridad mantenga una identidad propia al momento de comunicar: “Yo entiendo que uno como ministro tiene que tener una cierta altura institucional, pero eso no quiere decir que no puedas tener un estilo propio”, señaló.

Según explicó, parte de la estrategia que buscaba desarrollar contemplaba una mayor presencia en terreno y una comunicación más cercana. Sin embargo, su corta permanencia en La Moneda habría dificultado la consolidación de ese modelo.

“Desde mi punto de vista, yo creo que podría haber construido una gran vocería si hubiera tenido más tiempo y hubiera, desde un principio, sido absolutamente auténtica en el cargo, porque además creo que para eso me eligieron ministra, para ser Mara Sedini”, afirmó.

Durante la conversación, la exsecretaria de Estado también abordó qué hará después de abandonar el Ejecutivo. Aunque no entregó detalles sobre un eventual nuevo cargo o proyecto, aseguró que mantiene su compromiso con las ideas que respaldó durante su paso por el Gobierno:

“Todo tipo de recomendaciones de qué hacer y qué no hacer, pero siento una responsabilidad muy importante con mi país, con nuestras ideas y también independiente de afuera o adentro”, manifestó.

Sedini dejó en claro que su salida de La Moneda no significa un distanciamiento del proyecto encabezado por el Presidente José Antonio Kast y aseguró que pretende continuar colaborando desde el espacio que le corresponda: "Yo hice un compromiso con este gobierno y quiero que le vaya bien. Y para eso uno tiene que aportar desde donde pueda", concluyó.