Bono Logro Escolar 2026: Consulta con tu RUT la fecha de pago y si recibes hasta $85 mil este mes

14 sept. 2026 - 06:45 hrs.

Durante septiembre se concreta la entrega del Bono Logro Escolar 2026, aporte económico estatal destinado a estudiantes de educación básica y media que hayan destacado por su rendimiento académico y pertenezcan a las familias más vulnerables del país.

Se trata de un beneficio no postulable, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia asigna el dinero de forma automática y habilita una plataforma digital para verificar la nómina con el número de documento.

¿Cómo consultar con RUT si te corresponde el Bono Logro Escolar?

Para revisar si un estudiante o su apoderado fue seleccionado como beneficiario, se debe seguir el siguiente procedimiento oficial:

Ingresar al sitio web oficial bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl. Escribir el RUT del estudiante (o de la persona que cobra los beneficios del grupo familiar) y su fecha de nacimiento. Hacer clic en “Acceder”.

El portal desplegará de inmediato si la persona tiene pagos vigentes, quién figura como cobrador asignado y el desglose de los montos. También es posible autenticarse mediante ClaveÚnica.

¿Cuánto dinero entrega el Bono Logro Escolar 2026?

El aporte se paga en dos tramos diferenciados según el porcentaje de notas alcanzado en la promoción durante el año escolar anterior:

Primer tramo ($85.057): Estudiantes ubicados dentro del primer 15% de mejor rendimiento escolar de su curso o promoción.

Estudiantes ubicados dentro del de mejor rendimiento escolar de su curso o promoción. Segundo tramo ($51.036): Alumnos ubicados dentro del segundo 15% de mejores calificaciones (entre el 16% y 30% superior).

Cabe destacar que este monto es acumulable si en una misma familia hay más de un hijo que cumpla con las condiciones exigidas.

¿Cuándo y cómo se realiza el pago?

El depósito se efectúa directamente a la CuentaRUT de BancoEstado del cobrador designado a partir del lunes 14 de septiembre de 2026. En caso de que el beneficiario no disponga de una cuenta bancaria activa, el Ministerio tramita la apertura de una CuentaRUT para retirar el dinero en sucursal.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario?

Para acceder al pago sin necesidad de trámite previo, los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener hasta 24 años de edad .

. Cursar entre 5° básico y 4° medio .

. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

de la población según el Registro Social de Hogares. Ser parte de familias beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

del Ingreso Ético Familiar (IEF). Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

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