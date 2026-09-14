Temblor se registra en la zona central: conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes 14 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.0 a las 06:27 horas en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 71 km al oeste de El Tabo en la región de Valparaíso, con una profundidad de 25 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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