Temblor se registra en la zona central: conoce la magnitud y epicentro del sismo

14 sept. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 14 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.0 a las 06:27 horas en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 71 km al oeste de El Tabo en la región de Valparaíso, con una profundidad de 25 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor