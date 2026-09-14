Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

14 sept. 2026 - 02:10 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes, a las 02:23 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,2 fue percibido en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 74 km al Oeste de San Antonio de Los Cobres, en Argentina. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 176 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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