Temblor se registra en el norte del país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro?

13 sept. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,5 se registró en la tarde de este domingo 13 de septiembre en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 18:15 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 85 kilómetros al Sur de Mina La Escondida, región de Antofagasta. La profundidad fue de 151 kms.

Por ahora, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a ríz del sismo.

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