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Temblor se registra en el norte del país: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro?

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,5 se registró en la tarde de este domingo 13 de septiembre en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 18:15 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 85 kilómetros al Sur de Mina La Escondida, región de Antofagasta. La profundidad fue de 151 kms.

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Por ahora, Senapred no ha señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a ríz del sismo.

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