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Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,1 se registró en la tarde de este domingo 13 de septiembre en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 15:55 horas.

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Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 49 km al noroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. La profundidad fue de 109 km.

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Por el momento, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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