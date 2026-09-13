Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

13 sept. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,1 se registró en la tarde de este domingo 13 de septiembre en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 15:55 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 49 km al noroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. La profundidad fue de 109 km.

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Por el momento, desde Senapred no han indicado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

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