Temblor se percibe en la zona central del país: Esta fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

13 sept. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo, a las 09.36 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 69 km al oeste de El Tabo, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 20 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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