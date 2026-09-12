Ministro Poduje explica en Meganoticias el fondo para la vivienda y envía mensaje a Hacienda: "Nos encargamos de construir casas"

12 sept. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación exclusiva con Meganoticias Siempre Juntos, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó detalles del nuevo plan para el Ahorro para la Vivienda (AVV), iniciativa que busca facilitar el acceso de las familias a su primera vivienda.

El AVV permitirá que las familias abran cuentas destinadas exclusivamente al ahorro para financiar el pie de su primera casa o departamento, nueva o usada, de hasta 6.000 UF. Para acceder al beneficio, la persona deberá ahorrar durante al menos 30 meses y reunir un 7% del valor de la propiedad, mientras que el Estado aportará un 3% adicional.

El mecanismo permitiría así completar un pie de 10% y acceder a una menor tasa hipotecaria, además de un plazo de hasta 30 años para financiar la compra.

El ministro también explicó que distintos beneficios sociales podrían fusionarse para facilitar el acceso a la casa propia, abordando además la situación de las viviendas que actualmente se encuentran en construcción y la reconstrucción de las zonas afectadas por lluvias y aluviones.

“Chile va a ser un país que va a tener una reconstrucción permanente, porque en el verano los incendios forestales, en el invierno las lluvias y aluviones, y nos va a tocar un sismo de vez en cuando”, sostuvo Poduje.

En esa línea, anunció que se buscará crear una división de la construcción, iniciativa que deberá pasar por el Congreso y que, según explicó, contará con “mecanismos más ágiles, más fáciles y de despliegues rápidos”.

Consultado por la modalidad de financiamiento para estos procesos, el ministro fue enfático.

“El tema de financiamiento lo tiene que resolver el Ministerio de Hacienda; nosotros nos encargamos de construir casas y hacer la planificación”. Además, advirtió que, en caso de no contar con los recursos necesarios, “habrá que decirle a la gente que no se podrá reconstruir”.

En la conversación con Luis Ugalde, la autoridad también se refirió al acompañamiento para mejoramiento de la vivienda y "nuestra joyita, que es la tarjeta de materiales, que otorga hasta $1.600.000 a las familias y especialmente a las mujeres jefas de hogar... Buscamos dar alternativas a la clase media".

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