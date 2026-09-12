Video muestra violento turbazo a supermercado en Maipú: Robaron más de $13 millones en efectivo

12 sept. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del viernes, un grupo de delincuentes protagonizó un violento turbazo al interior de un supermercado ubicado en la comuna de Maipú.

Según información oficial, al menos seis sujetos participaron del robo, quienes ingresaron al recinto en distintos vehículos cuando el supermercado se encontraba en proceso de cierre.

Los delincuentes se dirigieron inicialmente hasta el sector de carnes y bebidas alcohólicas, desde donde sustrajeron distintos productos. Posteriormente, llegaron hasta las cajas registradoras para llevarse dinero en efectivo, que alcanzó un monto cercano a $13 millones.

De acuerdo con Carabineros, dos personas resultaron lesionadas: el guardia, quien sufrió un golpe en la cabeza, y una trabajadora del módulo de carnes, quien habría recibido una patada en el abdomen.

Videos captados por testigos registraron el momento en que los delincuentes ingresaron al supermercado y posteriormente escaparon con los productos y el dinero sustraído. Al momento de la huida, además, se habrían escuchado disparos.

Los delincuentes aún no han sido detenidos. Carabineros realiza diligencias y revisa los registros de las cámaras para establecer cuántas personas participaron en el robo, además de identificar los vehículos utilizados en la huida.

Desde Walmart emitieron un comunicado en el que señalaron que “desde el primer momento hemos estado apoyando y acompañando a las personas afectadas, quienes están recibiendo la atención necesaria”, agregando que la seguridad y el bienestar de sus clientes y colaboradores es su principal preocupación.

Además, indicaron que pusieron a disposición de los organismos a cargo de la investigación todos los antecedentes disponibles para contribuir al esclarecimiento de los hechos y finalizaron expresando que "esta situación refleja la urgente necesidad de reforzar la seguridad en el comercio".