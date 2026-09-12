Esto cuesta viajar en auto de Santiago a Puerto Varas: Revisa peajes, bencina y el total del trayecto de la Ruta 5 Sur

12 sept. 2026 - 10:00 hrs.

El viaje entre Santiago y Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, es uno de los trayectos más exigentes que se pueden hacer en auto por la Ruta 5 Sur. Con más de mil kilómetros continuos y 11 peajes troncales en el camino, requiere una planificación cuidadosa tanto por el desgaste vehicular como por el presupuesto necesario.

Con los nuevos valores de peajes vigentes desde enero y los precios de combustible actualizados a agosto de 2026, esta es la estimación desglosada del costo del trayecto para un vehículo particular liviano.

¿Cuánto se demora el viaje de Santiago a Puerto Varas en auto?

La distancia total entre Santiago y Puerto Varas es de aproximadamente 1.005 kilómetros por la Ruta 5 Sur. El trayecto atraviesa las concesiones de Ruta del Maipo, Survías Maule-Ñuble, Ruta Sur, Ruta de la Araucanía, Ruta de Los Ríos y Sociedad Concesionaria Los Lagos.

El tiempo estimado de manejo continuo es de aproximadamente 11 horas en condiciones normales de tránsito, sin considerar paradas de descanso o abastecimiento. Se recomienda planificar el viaje en dos jornadas por razones de seguridad y desgaste.

¿Cuántos peajes hay entre Santiago y Puerto Varas?

Entre Santiago y el acceso norte a Puerto Varas, el conductor debe pasar por 11 peajes troncales. La entrada a Puerto Varas ocurre antes del peaje Acceso/Bypass de Puerto Montt (km 1.019), por lo que ese cobro no interviene en este cálculo. El peaje lateral de ingreso a la comuna tampoco se cobra, por efecto del convenio de gratuidad lateral tras cruzar el Troncal Cuatro Vientos.

Las 11 plazas troncales que se cruzan son:

Nueva Angostura (km 54): $3.800.

(km 54): $3.800. Quinta (km 162): $3.800.

(km 162): $3.800. Río Claro (km 220): $3.300.

(km 220): $3.300. Retiro (km 323): $3.300.

(km 323): $3.300. Santa Clara (km 444): $3.400.

(km 444): $3.400. Las Maicas (km 550): $3.400.

(km 550): $3.400. Púa (km 623): $3.600.

(km 623): $3.600. Quepe (km 693): $3.600.

(km 693): $3.600. Lanco (km 775): $3.600.

(km 775): $3.600. La Unión (km 875): $3.600.

(km 875): $3.600. Cuatro Vientos (km 962): $3.600.

¿Cuánto cuestan los peajes de Santiago a Puerto Varas en 2026?

El total de los 11 peajes troncales asciende a:

Solo ida : $39.000 .

: . Ida y vuelta: $78.000.

Estas cifras corresponden al pago normal con dispositivo TAG habilitado. Circular sin TAG o con contratos en mora activa el sistema de Pago Tardío de Transacciones, con recargo aproximado del 25%. La Sociedad Concesionaria Los Lagos publica sus tarifas oficiales para el tramo Río Bueno-Puerto Montt, y la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas centraliza el listado nacional.

¿Cuánto se gasta en bencina para ir a Puerto Varas?

Para un vehículo particular liviano con un rendimiento promedio de 12 kilómetros por litro, el consumo estimado es de 83,8 litros para el viaje de ida y 167,6 litros para el circuito completo.

Con los precios promedio de combustible vigentes tras el alza de agosto:

Gasolina 93 octanos ($1.450 por litro): $121.438 solo ida y $242.876 en el circuito ida y vuelta.

($1.450 por litro): $121.438 solo ida y $242.876 en el circuito ida y vuelta. Gasolina 95 octanos ($1.500 por litro): $125.625 solo ida y $251.250 en el circuito ida y vuelta.

Los precios varían por región. Las estaciones ubicadas en las regiones del sur pueden diferir de los promedios metropolitanos. Se recomienda consultar los valores en tiempo real en el portal Ahorra Bencina y en el sitio oficial Bencina En Línea de la Comisión Nacional de Energía.

¿Cuál es el costo total estimado del viaje de Santiago a Puerto Varas?

Combinando peajes y combustible con gasolina 95 octanos, el gasto directo se distribuye así:

Solo ida : $39.000 en peajes + $125.625 en bencina = $164.625 .

: $39.000 en peajes + $125.625 en bencina = . Ida y vuelta: $78.000 en peajes + $251.250 en bencina = $329.250.

Con gasolina de 93 octanos, el circuito completo baja a aproximadamente $320.876. En trayectos superiores a los 600 kilómetros como este, el combustible absorbe más del 76% del presupuesto total del viaje.

¿Qué otros costos considerar antes del viaje?

Al presupuesto base hay que sumar:

Autopistas urbanas en la Región Metropolitana , que pueden agregar entre $1.500 y $5.000.

, que pueden agregar entre $1.500 y $5.000. Alojamiento intermedio , especialmente si se planifica el viaje en dos jornadas (Temuco, Valdivia y Osorno son puntos habituales de pernoctación).

, especialmente si se planifica el viaje en dos jornadas (Temuco, Valdivia y Osorno son puntos habituales de pernoctación). Consumo adicional de combustible por manejo a alta velocidad, uso de aire acondicionado, portaequipajes de techo o carga elevada, que puede elevar el gasto hasta un 15%.

por manejo a alta velocidad, uso de aire acondicionado, portaequipajes de techo o carga elevada, que puede elevar el gasto hasta un 15%. Alimentación, alojamiento y actividades en el destino, fuera de este cálculo.

¿Qué debo revisar antes de emprender el viaje?