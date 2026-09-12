Doctora Cordero reveló cuánto recibe de pensión: "Es privilegiada en este país"

12 sept. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de una conversación televisiva, la médico psiquiatra y exdiputada María Luisa Cordero abordó de manera abierta su situación previsional, dando a conocer la cifra exacta que percibe mensualmente como jubilada a sus 83 años.

Durante una llamada telefónica en un programa de farándula y espectáculos de Zona Latina, la exparlamentaria transparentó el monto de su pensión y ofreció una reflexión sobre la brecha que existe entre su ingreso y el de la mayoría de los adultos mayores en el país.

"Es una millonada"

Al ser consultada sobre sus ingresos tras años de trabajo y paso por la política, Cordero fue clara en calificar su monto mensual como una cifra fuera del promedio de los chilenos.

“Yo tengo una jubilación que, comparada con las precarias y mendicantes jubilaciones de los chilenos, es una millonada. Yo gano $1.400.000, de los cuales $250.000 se lleva la Isapre”, afirmó la psiquiatra durante la transmisión.

El dato no dejó indiferentes a los conductores del espacio, Sergio Rojas y Paula Escobar. Ante la sorpresa del panel, Rojas comentó que la cifra "no es mala", mientras que Escobar valoró la honestidad de la exdiputada al reconocer la diferencia con el resto de personas.

“Usted acaba de hacer un pequeño análisis social respecto a los sueldos y acaba de transparentar su pensión, que es privilegiada en este país”, le señaló la periodista en pantalla.

Las declaraciones de la profesional de la salud generaron rápida repercusión en plataformas digitales, reabriendo el debate sobre los montos que perciben los jubilados en Chile y las marcadas diferencias dentro del sistema previsional.

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