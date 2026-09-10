"Pensé que me moriría": Leandro Martínez terminó en urgencias tras sufrir extraño problema de salud

10 sept. 2026 - 09:13 hrs.

El cantante Leandro Martínez pasó el susto de su vida tras despertar en la madrugada con un intenso dolor de cabeza y una fuerte hinchazón en el rostro, por lo que decidió ir de inmediato a urgencias.

A través de un registro publicado en su Instagram, el exparticipante del programa "Rojo" se mostró con el rostro cambiado, evidenciando una fuerte inflamación en la zona de la mandíbula y marcas debajo de sus ojos.

"Se me cayó la mitad de la cara de un momento a otro. En la madrugada desperté con un fuerte dolor en la parte izquierda de la nuca", comenzó explicando el artista.

"Pensé que me moriría"

La rapidez con la que avanzó el malestar hizo que el intérprete temiera lo peor en un primer instante. "Pensé que podía ser una parálisis facial, pero podía mover la boca. Luego me tomó el otro lado de la cara, con hinchazón que me afectó hasta los ojos y terminé en urgencias", relató.

Ante la evolución de los síntomas, las primeras sospechas apuntaban a una afección de mayor gravedad. "Creí que era un ACV (accidente cerebrovascular), me hicieron un escáner que salió perfecto, gracias a Dios, y a los tres días se bajó por completo la inflamación sin saber qué fue lo que pasó", detalló el cantante.

A pesar de que no volvió a presentar complicaciones y la hinchazón cedió del todo, el músico nacional lanzó una reflexión: "No pude evitar pensar lo peor. Gracias a Dios no pasó nada, pero mi reflexión me llevó a lo vulnerables que somos. Pensé que me moriría, o al menos quedaría con algo grave...", confesó.

Afortunadamente, se trató de un problema médico pasajero que no le dejó secuelas y ya fue dado de alta.

"Finalmente, solo quedé con ganas de seguir viviendo y disfrutando", cerró Martínez.

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