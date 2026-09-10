Ahorro Voluntario para la Vivienda: ¿En qué consiste y cómo funcionará para llegar al pie de la casa propia?

10 sept. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

Juntar el dinero para el pie y calificar para un crédito hipotecario se ha convertido en una de las principales barreras para las familias y los jóvenes que buscan comprar su primera casa. Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, una propuesta legislativa que contempla más de 30 medidas destinadas a reactivar la inversión y facilitar el acceso a la vivienda.

Entre los cuatro ejes fundamentales del proyecto, destaca la creación del Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), un nuevo mecanismo diseñado para ayudar a las personas a completar el pie necesario para la compra de una propiedad con ahorro y un aporte del Estado.

¿Cómo funciona el Ahorro Voluntario para la Vivienda?

Este instrumento busca que los compradores junten el pie exigido por las instituciones financieras al momento de adquirir su primer hogar, ya sea una propiedad nueva o usada, cuyo valor total no supere las 6.000 UF.

El mecanismo se basa en el esfuerzo compartido entre el comprador y el fisco. Para acceder al beneficio, la persona o familia debe abrir una cuenta de AVV y depositar constantemente durante un mínimo de 30 meses, tiempo en el cual deberá reunir el equivalente al 7% del valor de la propiedad.

Una vez cumplido el plazo y la meta de ahorro exigida, el Estado entregará un subsidio directo correspondiente al 3% restante del valor del inmueble. Con esto, el beneficiario logra completar un 10% del pie total para la compra de la vivienda, reduciendo la barrera de entrada inicial y facilitando la evaluación del crédito hipotecario.

Complemento con el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi)

Sin embargo, el Ahorro Voluntario para la Vivienda no viene solo. La reforma presentada por el Presidente José Antonio Kast y su equipo económico contempla también la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), administrado por BancoEstado.

Este instrumento contará con un capital estatal inicial de US$500 millones (con un techo de hasta US$2.000 millones) y se dedicará a comprar mutuos hipotecarios entregados por las instituciones financieras para la primera vivienda. Esto tiene como objetivo inyectar liquidez al mercado, promoviendo una baja en las tasas de interés y facilitando la entrega de créditos a largo plazo.

A ello se suma un incentivo al ahorro individual general: el proyecto contempla aumentar el límite de la bonificación fiscal del Régimen A del Ahorro Previsional Voluntario (APV) de 6 a 8 UTM anuales.

¿Cuándo entra en vigencia?

Cabe recordar que el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) forma parte de un proyecto de ley, por lo que debe iniciar su trámite en el Congreso Nacional antes de convertirse en ley y comenzar a operar.