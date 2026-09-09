"Te amo mucho, falta poco": Revelan supuesto romance entre reo fugado en Copiapó y funcionaria suspendida del recinto de detención

09 sept. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Se han conocido nuevos antecedentes sobre la fuga de un joven colombiano, que cumple una condena de 10 años por homicidio, desde el Régimen Cerrado de Copiapó, en la región de Atacama.

Durante la formalización de las personas que lo habrían ayudado a escapar, la Fiscalía reveló un presunto vínculo sentimental entre el interno y una exfuncionaria del recinto penitenciario.

Además, en la audiencia se señaló que no existen registros del supuesto bautizo de su hijo y por el cual al condenado se le habría dado permiso para salir.

La fuga del interno

Según informó Emol, Néstor Jair Quiñones Hernández, de 21 años, escapó durante una salida autorizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó.

La primera vez que salió del lugar fue el pasado 2 de septiembre. En esa ocasión, el joven, acompañado por una tutora y un conductor, se dirigió hasta el centro de Copiapó.

De acuerdo con la Fiscalía, el supuesto destino era la catedral, pero el interno se habría trasladado a otro lugar para reunirse con su pareja y recibir ropa y zapatillas.

Al día siguiente, el joven escapó. El ciudadano colombiano pidió desviarse para buscar a la madre de su hijo y terminó en una vivienda de la toma de Andacollo.

Desde allí, según los antecedentes expuestos en audiencia, dos personas llegaron en una motocicleta y el joven escapó en dirección a los cerros.

Supuesta relación con exfuncionaria

Posteriormente, el prófugo habría sido trasladado hasta la vivienda de una exfuncionaria del recinto penitenciario. Ella estaba suspendida desde mayo por un sumario vinculado a una supuesta relación sentimental con el interno.

La Fiscalía sostiene que la mujer habría coordinado con familiares el traslado del condenado desde Copiapó hacia Antofagasta. El joven llegó a la ciudad la madrugada del 5 de septiembre y permaneció en un campamento junto a su madre hasta el lunes, día en que fue detenido.

Entre los antecedentes presentados aparecen cartas atribuidas al interno, en las que expresa su cercanía amorosa con la exfuncionaria. Una de ellas, según consignó el medio, contiene la frase: "te amo mucho, falta poco para estar como queremos".