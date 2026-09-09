"Ha llegado el momento de decir adiós": La emotiva despedida de la novia de Alexis a su tierra natal

09 sept. 2026 - 17:41 hrs.

Mientras Alexis Sánchez disfruta de sus primeras semanas en Canadá tras su llegada al CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), su pareja, la modelo Alexandra Litvinova, compartió una serie de publicaciones a través de sus redes sociales que marcan el cierre de su estadía en Rusia.

A través de las historias de Instagram, la joven dejó entrever que prepara sus maletas para abandonar su país de origen para probablemente acompañar al futbolista chileno en Norteamérica.

"Voy a extrañar mucho estos paseos por el bosque"

"Ha llegado el momento de decir adiós a mi tierra natal", escribió Litvinova en una primera imagen donde se aprecia un paisaje forestal de frondosos árboles.

Posteriormente, la modelo subió un video donde aparece paseando junto a su bebé en medio de la naturaleza y recogiendo hongos del suelo. "Voy a extrañar mucho estos paseos por el bosque", redactó en la misma publicación.

Finalmente, compartió una tercera captura que muestra la mano de su hijo tocando el tronco de un árbol, acompañado nuevamente por el emoji de la bandera rusa y un corazón.

Aunque la joven no precisó explícitamente el destino de su viaje, sus emotivos mensajes coinciden con el nuevo camino profesional del "Niño Maravilla" en Norteamérica, anticipando el reencuentro familiar en territorio canadiense tras el nacimiento del bebé en diciembre pasado.

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