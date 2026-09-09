El primer iPhone plegable de Apple: Así es el nuevo iPhone Duo y cuál será su precio en Chile

09 sept. 2026 - 15:47 hrs.

Después de años de rumores, Apple finalmente dio el paso que muchos esperaban: presentó su primer iPhone plegable. El dispositivo, bautizado como iPhone Duo, marca el ingreso oficial de la compañía a un mercado donde ya compiten algunos de sus principales rivales.

La propuesta de Apple utiliza un formato tipo libro. Al desplegarse, el equipo ofrece una pantalla principal de 7,8 pulgadas, mientras que en su parte exterior incorpora otro panel de 5,5 pulgadas. Al permanecer cerrado, su tamaño se reduce considerablemente y adopta una apariencia similar a una cartera.

Uno de los desafíos habituales de este tipo de teléfonos es la marca que queda en la zona de la pantalla donde se produce el doblez. En este caso, Apple asegura haber trabajado especialmente en la bisagra, con un diseño destinado a reducir la visibilidad del pliegue en el panel interno.

Un iPhone con varios cambios

El salto hacia un formato plegable también viene acompañado de modificaciones en algunos elementos característicos de los teléfonos de Apple.

Una de las principales diferencias está en el sistema de desbloqueo. El iPhone Duo utiliza Touch ID en lugar de Face ID, mientras que en su interior incorpora un nuevo chip desarrollado por Apple específicamente para este dispositivo.

La autonomía también es uno de los aspectos destacados, gracias a una batería de gran tamaño. Sin embargo, la compañía no la posiciona como la de mayor capacidad dentro de la categoría de teléfonos plegables.

En fotografía, el equipo contará con dos cámaras en la parte posterior: un sensor principal y un ultra gran angular. A diferencia de otros modelos que integran sistemas fotográficos más completos, el iPhone Duo no tendrá un teleobjetivo dedicado.

El teléfono llegará además con iOS 27, el sistema operativo que acompañará al dispositivo desde su lanzamiento.

Precio y cuándo llegará

El nuevo iPhone plegable tendrá un precio inicial de $2.499.990 en su configuración de 256 GB.

Los interesados podrán acceder a la preventa desde el 16 de octubre, mientras que las primeras unidades comenzarán a llegar a sus compradores el 23 de octubre.

Con este lanzamiento, Apple se suma finalmente a la carrera por los teléfonos plegables y amplía la familia iPhone con un formato completamente diferente al de sus modelos convencionales.