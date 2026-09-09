¿Cómo calcular la cantidad de carne para un asado? Esta es la porción recomendada por persona

09 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Las Fiestas Patrias son una de las fechas del año en que más protagonismo tiene la parrilla en los hogares chilenos. Con reuniones familiares y encuentros con amigos, planificar bien las compras se vuelve clave para disfrutar de un buen asado.

Uno de los principales desafíos es calcular las cantidades necesarias para que todos puedan comer sin que sobre una gran cantidad de alimentos. Además, considerar el número de invitados y los acompañamientos permite ajustar la compra y cuidar el presupuesto.

En ese sentido, desde Doña Carne entregaron detalles de cómo calcular la cantidad exacta de carne para un asado sin gastar de más.

¿Cuánta carne se debe calcular por persona?

Como referencia, se recomienda considerar entre 350 y 400 gramos de carne cruda por adulto cuando el asado tenga acompañamientos, ensaladas y otros productos.

Para los niños, la cantidad sugerida es menor y puede variar entre 150 y 250 gramos, dependiendo de su edad y apetito.

¿Cuánta carne comprar para 10 adultos?

Si se trata de un asado para 10 adultos, una compra de entre 3,5 y 4 kilos de carne cruda puede ser una buena referencia cuando también habrá acompañamientos.

La cantidad de vacuno también puede ajustarse si la parrilla incluye otras proteínas, como longanizas, pollo o cerdo. En esos casos, se puede reducir la cantidad de vacuno por persona.

“Adelantar las compras y congelar siempre es una buena recomendación para comprar con comodidad y disponer de todos los cortes existentes, especialmente porque los cortes parrilleros suelen tener una alta demanda a medida que se aproxima el 18”, señala Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne.

Para facilitar el cálculo durante estas semanas, Doña Carne cuenta además con una calculadora virtual que permite estimar las cantidades necesarias para organizar un asado.

“La mejor parrilla no necesariamente es la que tiene los cortes más caros. Una compra bien planificada, con las cantidades adecuadas y una combinación inteligente de cortes, permite disfrutar de una buena celebración, aprovechar mejor cada producto y cuidar el presupuesto familiar”, concluye Martínez.