Definitivo: Confirman que el jueves 17 de septiembre no será feriado

09 sept. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

Malas noticias para quienes esperaban extender las celebraciones de Fiestas Patrias este año. Durante este martes 8 de septiembre se confirmó que el jueves 17 de septiembre no será feriado, luego de que la iniciativa que buscaba agregar esta jornada al calendario no lograra avanzar en su tramitación legislativa.

El proyecto pretendía sumar un día más de descanso a las celebraciones de septiembre de 2026, pero enfrentó distintos obstáculos durante su paso por el Congreso.

Finalmente, los tiempos legislativos terminaron por sepultar la posibilidad de que la propuesta se convirtiera en ley antes de las Fiestas Patrias.

Proyecto no logró avanzar en el Congreso

La iniciativa debía ser votada en particular durante este martes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, el proyecto no logró sortear esta etapa y quedó sin posibilidades de continuar su tramitación dentro de los plazos necesarios.

Uno de los principales factores fue la falta de respaldo oficial del Gobierno, situación que dificultó que la propuesta pudiera avanzar pese a los intentos realizados al interior del Congreso para continuar con su discusión.

Los plazos legislativos terminaron por descartar el feriado

A la falta de apoyo del Ejecutivo se sumó un factor determinante: el calendario legislativo. Los tiempos disponibles no permitían completar todos los trámites necesarios para que el proyecto fuera despachado y pudiera entrar en vigencia antes de las celebraciones de Fiestas Patrias. De hecho, la jornada de votaciones en la Sala del Senado está contemplada hasta este miércoles.

A esto se suma que durante la próxima semana se desarrollará la semana distrital, periodo en que diputados y senadores dejan las sesiones en el Congreso para realizar actividades y trabajo territorial en sus respectivos distritos y circunscripciones.

De esta manera, el jueves 17 de septiembre queda definitivamente fuera del calendario de feriados de este 2026 y quienes esperaban contar con un día adicional de descanso deberán mantener el calendario vigente para las celebraciones de Fiestas Patrias.