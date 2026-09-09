Confirmado | Descubren tumba con restos de 38 personas en ciudadela de Chan Chan: piezas de oro, vasijas y el líder de élite

09 sept. 2026 - 00:05 hrs.

Un notable hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica en el norte de Perú. Un equipo de investigadores descubrió una antigua tumba colectiva que albergaba los restos de 38 personas junto con un ajuar de objetos de cobre y oro en la histórica ciudadela prehispánica de Chan Chan, según confirmó de manera oficial el Ministerio de Cultura de ese país.

La estructura fue localizada en este emblemático complejo de barro ubicado en las cercanías de Trujillo, a unos 500 kilómetros al norte de Lima. El contexto funerario, que data de hace casi 600 años, se encontraba en un estado de conservación que permitirá analizar directamente los rituales de la época.

¿Quién era el individuo principal hallado en la plataforma funeraria?

Durante los trabajos de excavación en la plataforma, los especialistas lograron determinar una clara jerarquía entre las osamentas recuperadas:

Un líder de la élite Chimú: El arqueólogo Jorge Meneses detalló que dentro de los 38 individuos identificaron a un personaje central que perteneció a la clase gobernante de la sociedad prehispánica.

El arqueólogo Jorge Meneses detalló que dentro de los 38 individuos identificaron a un personaje central que perteneció a la clase gobernante de la sociedad prehispánica. Cortejo fúnebre: Los otros cuerpos dispuestos en la cámara funeraria corresponderían a personas sepultadas como parte de las ceremonias y patrones de enterramiento habituales de la nobleza chimú.

Los otros cuerpos dispuestos en la cámara funeraria corresponderían a personas sepultadas como parte de las ceremonias y patrones de enterramiento habituales de la nobleza chimú. Estado intacto: "Tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma hace casi 600 años", destacó Meneses en conferencia de prensa.

¿Qué objetos y tesoros se recuperaron en la excavación?

Junto a las osamentas humanas, los arqueólogos recuperaron un nutrido conjunto de ofrendas ceremoniales y piezas metálicas:

Piezas de oro y cobre: Elementos ornamentales que ratifican el alto estatus social del líder sepultado en el lugar.

Elementos ornamentales que ratifican el alto estatus social del líder sepultado en el lugar. 200 vasijas de cerámica: Contenedores de color negro decorados con pigmentos rojos característicos de la producción alfarera chimú.

Contenedores de color negro decorados con pigmentos rojos característicos de la producción alfarera chimú. Relevancia científica: El hallazgo reviste un valor excepcional para la arqueología regional, ya que permitirá precisar los rituales mortuorios y las prácticas de enterramiento colectivo de este reino costero.

¿Qué era Chan Chan y cómo funcionaba la cultura chimú?

La cultura chimú fue una civilización prehispánica que floreció entre los años 900 y 1450 d.C. a lo largo de la costa norte del actual Perú, antes de ser conquistada por el Imperio Inca:

Significado del nombre: En lengua nativa, Chan Chan se traduce como "sol resplandeciente" .

En lengua nativa, Chan Chan se traduce como . Capital imperial: La ciudadela llegó a albergar a más de 30.000 personas en su época de máximo esplendor y contaba con diez grandes palacios amurallados distribuidos en 20 kilómetros cuadrados de superficie de barro.

La ciudadela llegó a albergar a más de 30.000 personas en su época de máximo esplendor y contaba con diez grandes palacios amurallados distribuidos en 20 kilómetros cuadrados de superficie de barro. Plataformas de la realeza: En este centro urbano, los miembros de la casta gobernante solían ser sepultados en plataformas funerarias ubicadas dentro de las estructuras principales.

¿Por qué este sitio arqueológico se encuentra catalogado en peligro?

Chan Chan fue incorporada a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1986, pero ese mismo año ingresó a la lista de bienes en peligro debido a su extrema vulnerabilidad estructural:

Acción climática: Al estar construida íntegramente de adobe y barro, las intensas lluvias e inundaciones asociadas a fenómenos meteorológicos dañan severamente sus muros.

Al estar construida íntegramente de adobe y barro, las intensas lluvias e inundaciones asociadas a fenómenos meteorológicos dañan severamente sus muros. Factores ambientales: Las filtraciones de agua de mar y la humedad costera erosionan las bases de las construcciones.

Las filtraciones de agua de mar y la humedad costera erosionan las bases de las construcciones. Presión humana: La ocupación ilegal de terrenos e invasiones en el perímetro protegido representan una amenaza constante para la preservación de los vestigios.

¿Qué otros antecedentes de tumbas colectivas se registran en la zona?

El hallazgo de los 38 individuos no es un hecho aislado dentro de la ciudadela. En 2021, los arqueólogos desenterraron en Chan Chan otra tumba múltiple que contenía los restos de 25 personas, entre las que se identificaron osamentas de mujeres y niños, confirmando la recurrencia de estos complejos entierros masivos en la capital del reino Chimú.

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