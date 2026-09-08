Tras entrevista: Cancillería cita a embajador de EEUU para que entregue antecedentes de inteligencia sobre el estallido social

08 sept. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Cancillería convocó al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, para este miércoles con el fin de que entregue los antecedentes que maneja la inteligencia de su país acerca del estallido social.

En entrevista con CNN Chile, al ser consultado sobre el tema, el diplomático declaró que "en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda".

¿Qué dijeron desde la Cancillería?

Tras la entrevista, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que convocó para este miércoles al embajador "con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores".

El comunicado de Cancillería añadió que "el Gobierno de Chile considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan para dar con los responsables de los actos de violencia".

¿Qué dijo Brandon Judd?

En la entrevista, Judd también aseguró que "solo tienes que ver a esos manifestantes; en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda. Cuando uno mira la gran mayoría de las protestas, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, la gran mayoría provienen de instituciones de izquierda o de la ideología de izquierda".

Además, aseveró que "cuando nuestras agencias de inteligencia analizan, y cuando digo analizar, no digo que hayan venido a Chile a hacerlo, pero cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron".

"Yo no he entregado esa información a la Justicia chilena. Hasta donde sé, lo que ocurrió en 2019 no está en disputa en este momento. Si el Gobierno se acercara a nosotros…", añadió.

"Si el Gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto", agregó el embajador Judd.