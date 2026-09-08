Para dar el vamos al 18: "Viva Chile Sinfónico" suma nueva función para celebrar Fiestas Patrias

08 sept. 2026 - 20:07 hrs.

“Viva Chile Sinfónico” suma una nueva función tras el éxito de ventas y amplía su propuesta para celebrar las Fiestas Patrias a través de algunas de las canciones más representativas de la música nacional.

El espectáculo reunirá una gran orquesta dirigida por el maestro Alexander Shitikov, destacados cantantes chilenos y bailarines, quienes serán parte de una puesta en escena que busca recorrer la historia musical del país.

La propuesta apunta a conectar distintas generaciones mediante canciones que forman parte de la memoria colectiva, pero que en esta oportunidad serán interpretadas con la fuerza, riqueza y emoción de un formato sinfónico.

La positiva respuesta del público antes del estreno llevó a la producción a sumar una segunda presentación. Así, el sábado 12 de septiembre habrá funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

“Viva Chile Sinfónico” se presenta como una alternativa diferente para comenzar a vivir el ambiente dieciochero, rescatando melodías conocidas y llevándolas a un escenario de gran formato.

La música estará acompañada por una propuesta visual y artística que incorporará danza, voces nacionales y el trabajo de una gran orquesta, con el objetivo de entregar una experiencia cercana y emocionante.

La nueva función se realizará a las 20:00 horas del sábado 12 de septiembre, mientras que la presentación originalmente anunciada comenzará a las 17:00 horas.

Coordenadas y cómo conseguir entradas

Ambas jornadas tendrán como escenario el Teatro CA660, ubicado en el Centro Cultural de Fundación CorpArtes, en Rosario Norte 660, comuna de Las Condes.

Las entradas para disfrutar de esta celebración de la música chilena ya están disponibles a través de Ticketplus, por lo que quienes quieran asistir podrán escoger entre los dos horarios disponibles.

Con esta nueva fecha, el espectáculo busca convertirse en uno de los panoramas musicales de las Fiestas Patrias, reuniendo tradición, orquesta, danza y canciones reconocidas por varias generaciones.