"Nunca nos dijo": Hijo de reconocido periodista revela que ocultó su enfermedad hasta el final

08 sept. 2026 - 19:35 hrs.

Guardó su enfermedad en silencio hasta el final. Así lo asegura Benjamín Machuca (22 años), quien el pasado domingo despidió a su padre, el histórico rostro del periodismo deportivo Alejandro Machuca (61), en la capilla del cinerario del Cementerio Católico de Santiago.

"Con mi madre nos enteramos porque el paramédico nos comentó. Él nunca nos contó que estaba enfermo; aunque él aparentemente sabía, nosotros nunca nos enteramos. Nunca nos dijo", relató Benjamín a LUN.

El comunicador, recordado por sus dieciséis años de notas dominicales en "Zoom Deportivo" —el espacio de TVN conducido por Sergio Livingstone y Pedro Carcuro, hasta 2001—, pasó sus últimos meses hospitalizado.

"No existe en Chile un periodista como Alejandro Machuca"

"Estuvo en la Posta Central desde junio. Calculo que fueron unos setenta días. Tenía una diabetes que nunca se trató", contó su hijo, quien vivía con él y explicó por qué nunca buscó ayuda: "Dejó de cuidarse, porque en buena parte le daban miedo las inyecciones de la insulina. En sus últimos años fue cuando más se descuidó. Dejó de hacer ejercicios, ya no caminaba como antes y comía mucha azúcar. Nunca quiso ir al doctor, ni siquiera cuando le insistíamos que nosotros nos íbamos a hacer cargo de los gastos".

Entre quienes llegaron a despedirlo estuvo Fernando Solabarrieta, excolega y amigo cercano durante los años en que compartieron en TVN, quien se acercó a saludar a la pareja de Machuca, Ivonne Contreras, y a sus hijos Benjamín y Juan Ignacio (36).

"Creo que no existe en Chile un periodista como Alejandro Machuca. Era por lejos el mejor de todos (...) Aprendí mucho de él en la parte periodística, muchísimo, fue muy generoso conmigo (...) Me da mucha pena que se haya ido tan temprano y que haya estado los últimos veinte o veinticinco años fuera de la televisión, porque si había alguien que era bueno, ese era Alejandro Machuca", señaló.

Lejos de las pantallas, Machuca seguía activo: hacía periodismo independiente en redes sociales y viajaba ocasionalmente a cubrir rally, algo que —según su hijo— le gustaba bastante. Benjamín, que hasta hace poco no dimensionaba del todo la fama de su padre, prefiere quedarse con el recuerdo del hombre que tuvo en casa.

"Intentó dejarme claro lo mucho que me quería"

"Mi viejo, toda su vida fue alguien amoroso, siempre me regaloneó harto. Aunque era una persona algo reactiva, siempre intentó dejarme claro lo mucho que me quería. Me abrazaba y me daba besos en la frente. Fue bastante afectuoso como padre", recordó.

Como despedida, el joven eligió quedarse con una imagen de reconciliación: "A pesar de las complicaciones que tuvo, sus problemas internos (...) fue un buen hombre, quiso ser un buen hombre, mejor de lo que fue en su juventud (...) En sus últimos años, quiso intentar dejar una mejor imagen de sí mismo, al menos conmigo".