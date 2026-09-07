Actriz Tutu Vidaurre anuncia que será mamá por primera vez: "¡Mini en camino!"

07 sept. 2026 - 17:36 hrs.

Una especial noticia compartió este fin de semana la actriz Tutu Vidaurre, quien anunció a través de sus redes sociales que está embarazada y que se convertirá en madre por primera vez.

La artista publicó en su cuenta de Instagram una serie de tiernas fotografías en las que aparece mostrando su pancita de embarazo junto a su esposo y su querido perro.

“¡Mini en camino! Chulo va a ser hermano mayor”, escribió Tutu Vidaurre junto a las postales con las que confirmó la llegada de su primer hijo.

Las reacciones al embarazo de Tutu Vidaurre

Los seguidores de la actriz también quisieron acompañarla en este especial momento y dejaron cientos de mensajes celebrando la llegada del nuevo integrante de la familia.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja. Diversos rostros del espectáculo nacional reaccionaron a la noticia, entre ellos Coni Piccoli, Rey Alcalde, Inna Moll, Pedro Astorga, Javiera Contador, Begoña Basauri y Karen Paola.

“Ay qué linda noticia. Felicidades a los 3”, “Felicidades Tutu! Vamos a ser tíos”, “Me muero. Felicidades a esta familia tan bella” y “Qué alegría! Felicidades”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

De esta manera, Tutu Vidaurre compartió públicamente una de las noticias más importantes de su vida, confirmando que próximamente se convertirá en mamá.