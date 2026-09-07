"Medio Prime": FloyyMenor sorprende en redes al mostrar su cambio físico
- Por Vicente Guzmán
El artista urbano Alan Galleguillos, mejor conocido como FloyyMenor, sorprendió a sus seguidores luego de compartir nuevos registros en redes sociales donde muestra el cambio físico que ha experimentado durante los últimos meses.
El intérprete de "Gata Only" posó junto a unos amigos y recibió numerosos comentarios de usuarios que destacaron que luce más delgado, además de reparar en el nuevo look que mostró.
El cambio físico de FloyyMenor
En las fotografías, el cantante aparece posando en una joyería, donde se le ve sonriendo, mirando hacia el suelo y también luciendo unas nuevas trenzas en su cabello.Ir a la siguiente nota
La publicación rápidamente se llenó de reacciones de sus seguidores, quienes comentaron principalmente sobre su pérdida de peso.
"Se te notan los huesos", "Tay ma flaco wn eso mierda", "Meo corte", "En breve talla L", "Ídolo, mejoraste tu físico", "Medio prime" y "Que bonito está", fueron algunos de los comentarios que recibió.
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Una transformación que ya había mostrado antes
El cambio físico de FloyyMenor ya había llamado la atención durante los últimos meses. En julio de este año, el artista comenzó a compartir registros que entregaban pistas sobre la transformación que estaba experimentando.
En ese período también surgieron rumores sobre un supuesto entrenamiento junto a Sammis Reyes.
Sin embargo, se desconoce si dicho entrenamiento finalmente se concretó. Lo que sí ha mostrado el artista es que continúa trabajando en su aspecto físico, algo que ha sido destacado por sus miles de seguidores en redes sociales.
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