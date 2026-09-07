Conectaría Mejillones con Antofagasta: El proyecto de tren urbano que toma fuerza en la zona norte

07 sept. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

La propuesta para implementar un sistema de tren urbano en la Región de Antofagasta ha comenzado a sumar el respaldo de autoridades locales, gremios e instituciones públicas y privadas, ante los problemas de conectividad y la saturación de las principales avenidas de la capital regional.

El proyecto impulsado por el Gobierno Regional contempla aprovechar la faja ferroviaria existente que atraviesa la ciudad de Antofagasta de norte a sur, con la proyección de conectar con la comuna de Mejillones y sumar una extensión hacia el sector industrial de La Negra.

Avanzan las gestiones y apoyos

Según publicó El Mercurio de Antofagasta, el gobernador regional, Ricardo Díaz, aseguró que "tenemos la aprobación ya de la Asociación Industrial de Antofagasta, la Asociación Industrial de Mejillones, lo hemos conversado latamente con el alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, y con el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quienes también han dado su visto bueno".

A estas gestiones se añade la disposición de la empresa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB). "FCAB está dispuesto a poder compartir la faja y poder ayudarnos, junto con Antofagasta Minerals, respecto de lo que serían los términos para el estudio de pre-factibilidad", indicó Díaz.

Acercamientos con Metro de Santiago

Durante un viaje a la Región Metropolitana, la autoridad regional también sostuvo encuentros con ejecutivos de Metro de Santiago para evaluar técnicamente la iniciativa. "He podido tener encuentros con las autoridades de Metro, quienes dicen que podrían hacer el estudio de pre-factibilidad", detalló el gobernador.

Una vez que concluya dicha etapa, las autoridades proyectan evaluar las distintas vías para concretar las obras, entre las que se consideran el sistema de concesiones o una iniciativa de carácter privado. La propuesta cuenta además con el respaldo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y se han iniciado conversaciones con los ministerios de Obras Públicas y de Transportes.

En cuanto a los recursos económicos requeridos, el diputado Sebastián Videla respaldó la necesidad de analizar el proyecto, pero planteó que el costo no debe recaer únicamente en el erario público, proponiendo explorar mecanismos de colaboración con las grandes empresas operadoras de la zona.

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