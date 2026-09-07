"Atrapa a la reina": Lanzan campaña para combatir las avispas chaqueta amarilla y enseñan a confeccionar una trampa casera

07 sept. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Septiembre es un mes clave para enfrentar, mediante la captura de sus reinas, a un insecto considerado plaga en nuestro país. Hablamos de la avispa chaqueta amarilla.

Se trata de la Vespula germanica, que representa un riesgo para la apicultura en Chile, por lo que se ha hecho un llamado a atraparla por medio de una trampa casera.

Campaña "Atrapa a la reina"

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) La Platina recordó la campaña Avispa-T "Atrapa la reina", iniciativa que el organismo apoya mediante su difusión.

Desde INIA Chile, eso sí, precian que su participación se limita a colaborar con la campaña y no contempla labores de registro ni inspecciones en domicilios para localizar reinas de chaqueta amarilla.

El control de esta especie resulta especialmente relevante para la apicultura. Las obreras pueden ingresar a las colmenas y atacar a las abejas, además de depredar larvas y pupas.

A esto se suma el consumo de miel, comportamiento que puede debilitar considerablemente las colonias y traducirse en pérdidas para los apicultores.

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Pero el impacto de la chaqueta amarilla no se limita a la actividad apícola. La plaga también puede afectar a la fruticultura y la ganadería, mientras que su presencia es, además, un riesgo para las personas.

Por ello, la captura de las reinas adquiere especial importancia. De acuerdo con la información entregada, una sola avispa reina puede originar posteriormente miles de obreras.

¿Cómo fabricar la trampa casera?

Una alternativa para contribuir a su control consiste en instalar trampas caseras, una medida descrita como "simple, económica y fácil de hacer".

Según explicó el INIA por redes sociales, se debe cortar una botella pequeña en dos. Luego, se hacen dos orificios en el trozo inferior y se agrega, en partes iguales, agua y vinagre de manzana. Posteriormente, se pegan ambas partes de la botella y se cuelga.

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