Hermógenes Conache fue hospitalizado tras sufrir un ACV: Familia confirmó que se encuentra estable
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El reconocido humorista chileno Hermógenes Henríquez, popularmente conocido como Hermógenes Conache, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).
La información fue confirmada por su colega y amigo Ricardo Meruane a través de redes sociales, en donde entregó detalles del incidente.
Consecuencias y estado de salud
A través de su cuenta de Facebook, Meruane detalló la situación de su compañero. "Comunico que nuestro querido y respetado amigo y colega Hermógenes Conache, ha sido afectado por un ACV. En este momento se encuentra hospitalizado en recuperación", escribió.Ir a la siguiente nota
Según detalló, el comediante de 73 años de edad permanece internado y se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras la emergencia médica ocurrida recientemente.
Sufrió una secuela
En conversación con La Cuarta, Meruane reveló que logró comunicarse directamente con su amigo tras el episodio de salud. "Hablé por teléfono con él en la mañana (...) Se le escuchaba no muy claro, me dijo que quedó con una secuela en un brazo. Así que es totalmente cierto, al menos lo que hablé con él", aseguró.
Según explicó el propio Meruane, fue el mismo Hermógenes Conache quien le dio el visto bueno para hacer pública la situación médica por la que está atravesando.
En tanto, su hijo aseguró que "nuestro padre se encuentra estable, fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación post ACV”.
Cabe consignar que Hermógenes cuenta con una vasta trayectoria desde la década de 1970. Con los años se convirtió en una figura recurrente de la televisión nacional, además de tener recordados pasos por el Festival de Viña del Mar en 1984, 1991 y 2013.
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