Ordenan detener a hombre que confesó crimen de joven desaparecida en 2008: Mañana pasará a control de detención

07 sept. 2026 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Regional Centro Norte, se refirió a las diligencias que se realizaron en la jornada de este lunes con el fin de esclarecer la desaparición de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven de 19 años que fue vista por última vez en 2008 cuando salió rumbo a su colegio en Conchalí.

El caso tuvo un vuelco. Cerca de las 19:00 horas del domingo 6 de septiembre, un vecino de la víctima acudió a la 5° Comisaría de Carabineros para declararse autor del crimen.

El sujeto fue identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, de 42 años (24 al momento de los hechos y sin antecedentes penales). Según información preliminar entregada por Carabineros, Quiroz reveló que mantenía una relación sentimental secreta con la joven y que, tras una fuerte discusión, habría concretado el asesinato.

¿Qué dijo el fiscal?

El persecutor confirmó que se emitió una orden de detención en contra de Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, quien será formalizado durante la jornada del martes.

"Sobre la base de la información que tenemos, se realizaron una serie de diligencias pendientes a verificar si en lo que se estaba informado (relato de Quiroz Carrizo), había antecedentes fácticos y científicos que pudieran corroborar esa versión, eso es lo que se está realizando desde ayer hasta hoy", partió diciendo el fiscal Marcelo Cabrera.

"Hay una persona a la que se le solicitó la orden de detención y que mañana debería estar pasando a control de detención", preciso el fiscal Cabrera, para luego dar a conocer que a Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo "se le imputa un homicidio".

Respecto a por qué se emitió la orden de detención en contra del hombre, el persecutor precisó que hay datos que "nos permiten tener información mucho más fundada para corroborar sus dichos con otros antecedentes y entendemos que estamos en un escenario en que hay que seguir realizando ciertas diligencias, pero que al día de hoy ya nos permitiría presentar estos antecedentes al juez de garantía y para efectos de pedir la orden de detención".

Al ser consultado sobre si se realizó un hallazgo relevante en las diligencias, el fiscal Cabrera recalcó que dicha información será dada a conocer en los tribunales. Asimismo, el persecutor reconoció que aún están recopilando más información, por lo que no se descarta que, en el día de mañana, se decida ampliar la detención de Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo.

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