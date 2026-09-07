KiosClub busca nuevos trabajadores: Revisa las ofertas laborales y sueldos de hasta $850.000

07 sept. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de supermercados de productos importados KiosClub mantiene abiertos distintos procesos de selección para incorporar personal a sus sucursales y áreas corporativas en las regiones Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.

Las vacantes están dirigidas a personas con distinto nivel de experiencia, incluyendo oportunidades para recién titulados de nivel técnico o profesional, y contemplan alternativas tanto a jornada completa como en modalidad part-time durante la semana o los fines de semana.

Entre las ofertas destacan posiciones para asistentes polifuncionales de tienda y profesionales del área de prevención de riesgos, con sueldos líquidos que llegan hasta los $850.000 mensuales más beneficios corporativos.

Ofertas laborales disponibles

Entre los puestos que buscan en KiosClub, sus ubicaciones y jornadas semanales se encuentran:

Prevencionista de Riesgos Jr. – Región Metropolitana ($850.000 líquidos / jornada completa)

– Región Metropolitana ($850.000 líquidos / jornada completa) Asistente de Tienda Rotativo – V Región: Viña del Mar, Reñaca y Concón ($620.000 a $650.000 / 42 horas semanales)

– V Región: Viña del Mar, Reñaca y Concón ($620.000 a $650.000 / 42 horas semanales) Asistente de Tienda – Antofagasta ($590.000 a $620.000 / 44 horas semanales)

– Antofagasta ($590.000 a $620.000 / 44 horas semanales) Asistente de Tienda Full Time – Región Metropolitana: Sector Oriente ($590.000 a $620.000 / 42 horas semanales)

– Región Metropolitana: Sector Oriente ($590.000 a $620.000 / 42 horas semanales) Prevencionista de Riesgos (recién titulado) – Región Metropolitana (Jornada completa)

(recién titulado) – Región Metropolitana (Jornada completa) Asistente de Tienda Part Time Semana – Región Metropolitana: Lunes a viernes ($240.000 a $270.000 / 20 horas semanales)

– Región Metropolitana: Lunes a viernes ($240.000 a $270.000 / 20 horas semanales) Asistente de Tienda Part Time Fines de Semana – Región Metropolitana: Sábado y domingo ($240.000 a $270.000 / 20 horas semanales)

– Región Metropolitana: Sábado y domingo ($240.000 a $270.000 / 20 horas semanales) Asistente de Tienda Part Time – Colina: Sábado y domingo ($240.000 a $270.000 / 20 horas semanales), entre otros.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de KiosClub?

Para ingresar a los procesos de selección, los interesados deben realizar la postulación de forma 100% online en el portal oficial de empleos de la institución en Trabajando.cl (haz clic aquí para acceder al portal).

En este sitio es posible adjuntar el currículum actualizado, verificar los requisitos específicos de cada puesto y enviar los antecedentes para la sucursal correspondiente.

Dentro de cada oferta laboral, los postulantes podrán encontrar detalles sobre las funciones requeridas, los beneficios corporativos y el plazo límite de postulación.