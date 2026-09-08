"Esto es joder por joder": Alcalde de Los Ángeles se defiende tras polémica por ingreso de camión de basura a su predio

08 sept. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, respondió a la polémica generada por el ingreso de un camión recolector de basura al camino privado que conduce a su propiedad.

La situación fue denunciada tras difundirse un video que muestra al vehículo municipal entrando al predio para retirar la basura. El caso también fue llevado ante la Contraloría.

"Usted está pagando contribuciones"

Durante el Concejo Municipal, Pérez Arriagada explicó que paga cerca de $3 millones anuales en contribuciones por el predio Tolpán Sur.

El jefe comunal aseguró, además, que consultó anteriormente por el pago del retiro de basura y que le indicaron que no debía dar un monto adicional. "Me dijeron 'no tiene que pagar nada, porque usted está pagando contribuciones, no corresponde'", relató.

Pese a esa respuesta, sostuvo que igualmente decidió pagar por el servicio. “Sin embargo, cancelé, porque así lo estimé conveniente y necesario el año pasado y este año”, afirmó.

Acumulación de basura y dificultades de tránsito

Respecto del ingreso del camión, Pérez Arriagada explicó que anteriormente los residuos eran retirados desde la calle, pero esto habría provocado que más personas fueran a dejar sus desechos ahí y se terminara convirtiendo en un "basural".

Además, apuntó a dificultades en el tránsito. Según su versión, el camino es angosto y por ello se decidió que el vehículo ingresara para hacer la maniobra. "De tal manera que se optó por que entrara el camión, diera vuelta y retirara la basura”, explicó.

El alcalde también aseguró que esta práctica no se limita a su propiedad y sostuvo que "eso ocurre en varios lugares camino a Santa Bárbara y en otros caminos de la comuna de Los Ángeles”.

"Esto es joder por joder"

Frente a los cuestionamientos, Pérez Arriagada manifestó su molestia: "¿Por qué tienen que preocuparse de lo que pasa? Esto es joder por joder. Dedíquense a trabajar, hagan las cosas bien, no estén preocupados de lo que no les corresponde”.

Finalmente, negó que se trate de un privilegio por ser jefe comunal: "Yo no he ordenado, cuando asumí el cargo de alcalde, que ingrese el camión. Este estaba ingresando desde mucho antes".