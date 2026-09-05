Se rescataron 85 aves: Detienen a 54 personas por participar y apostar en peleas clandestinas de gallos en Arauco

05 sept. 2026 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto de la Fiscalía de Arauco y la Bidema de la PDI logró rescatar 85 aves y detener a 54 personas que participaban y apostaban en peleas clandestinas de gallos en dicha comuna de la región del Biobío.

De acuerdo al Ministerio Público, desde el recinto adaptado para las peleas de las aves se incautaron un total de $2,5 millones en efectivo que correspondían a apuestas y premios.

Ocho de los 54 detenidos pasarán a control de detención por el delito de "maltrato animal" durante la jornada del domingo.

¿Qué dijo el Ministerio Público?

El fiscal jefe de Arauco, Johnny Cares, explicó que este sábado "se ha dado cumplimiento a una orden de entrada y registro en un sector rural de la comuna de Arauco, por una investigación que dice relación con maltrato animal".

El delito investigado habría sido "ejecutado por un grupo de sujetos quienes convocaban a actividades de peleas de gallos en un lugar debidamente habilitado para esos efectos".

"En la irrupción se ha logrado rescatar un total aproximado de 85 ejemplares de estas aves. Asimismo, también se ha logrado recuperar una suma superior a los dos millones de pesos provenientes de las apuestas y premios que estas personas mantenían en el lugar", agregó el persecutor.

Finalmente, el fiscal Cares indicó que "también se ha logrado la detención de alrededor de 54 personas, quienes participaban activamente en la realización de este tipo de actos que afectaban a estos animales".

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