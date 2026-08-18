"Han pasado máquinas destruyendo todo": Abogado denuncia maltrato animal ante desaparición de colonia de conejos en Las Condes

18 ag. 2026 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado Marcelo Brunete presentó una denuncia por maltrato animal luego de que, presuntamente, una maquinaria pesada eliminara al 90% de la colonia de conejos europeos que habitaba en un terreno eriazo en la comuna de Las Condes.

"Una situación realmente lesiva e inhumana"

El letrado explicó a Meganoticias que "estamos en presencia de situaciones en las que los conejos han sido lesionados, han sido golpeados, han sido dañados y, finalmente, muchos de ellos han terminado muertos".

Según él, esto ocurrió "no en una forma respetuosa de su condición de seres vivientes o seres sintientes, sino que, al contrario, con una situación realmente lesiva y, diría, digamos, inhumana".

De acuerdo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la especie de conejos en cuestión está catalogada como una plaga, por lo que está habilitado su control mediante la Ley de Caza, siempre y cuando se sigan los protocolos correspondientes.

La denuncia de Brunete busca precisamente que la justicia investigue e informe "cuáles son las condiciones en las cuales efectivamente estos conejos fueron muertos o terminaron lesionados y si efectivamente hubo un tipo de delito que pudiera señalarse respecto a este tema".

"Pasó una máquina y reventó varios"

El terreno donde vivían los conejos estaría pronto a ser vendido para el desarrollo inmobiliario y los vecinos del sector denunciaron crudamente el triste final que tuvieron los animales a los que recurrentemente iban a visitar y dejar alimentos.

"Estamos tristes porque han pasado las máquinas por aquí destruyendo todo y quitándoles su hábitat", señaló una persona que vive en las cercanías.

"Hace poco pasó una tragedia, pasó una máquina, reventó varios y eso es una pena para los niños y para la gente que estamos acostumbrados a ver esto", comentó otro vecino.

Otro habitante del sector calificó la destrucción de las madrigueras de los conejos como algo "horroroso", ya que "eso es un maltrato animal despiadado".

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