Cyber Monday: Fechas, marcas que tendrán ofertas y todo lo que tienes que saber

03 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Queda poco para una nueva edición del Cyber Monday, evento de compras online que este año se realizará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre. Las ofertas comenzarán a las 00:00 horas del lunes y estarán disponibles hasta las 23:59 horas del miércoles.

La edición 2026 tendrá además un significado especial, ya que se cumplen 15 años desde el primer Cyber Monday realizado en Chile. Para esta versión, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó la participación de 514 marcas, distribuidas en distintas categorías de productos y servicios.

¿Qué marcas participarán?

Entre las empresas y marcas que tendrán ofertas durante el evento se encuentran Falabella, Paris, Ripley, Jumbo, Lider, Tottus, Santa Isabel, Adidas, LG, Motorola, Sodimac, The North Face, Levi's, H&M, Salcobrand, Farmacias Ahumada, HP, Epson, New Balance y LEGO, entre otras.

La oferta contempla categorías como tecnología, vestuario, hogar, viajes, deportes, belleza, supermercados, mascotas y servicios, por lo que los descuentos no estarán concentrados únicamente en productos electrónicos. El listado completo de las marcas participantes se puede revisar en la plataforma oficial del evento.

Nueva herramienta para buscar ofertas

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de una herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá personalizar la búsqueda de productos dentro de Cyber.cl.

El sistema funcionará como un agente que puede recibir consultas en lenguaje natural, ayudar a filtrar entre las distintas alternativas disponibles y entregar recomendaciones personalizadas según los intereses de cada usuario. Esta herramienta pretende facilitar la búsqueda ante la gran cantidad de productos y promociones disponibles durante el evento.

¿Dónde revisar las ofertas?

Las marcas participantes y sus promociones estarán disponibles a través de Cyber.cl, la plataforma oficial del evento. El sitio reúne las ofertas y dirige a los usuarios directamente a las páginas de cada empresa, ya que Cyber.cl no es una tienda y las compras se concretan en los sitios de las marcas.

Desde la organización también recomiendan ingresar a las tiendas participantes desde la plataforma oficial, revisar los términos y condiciones de cada oferta y comprobar que el sitio de compra sea seguro antes de entregar información personal o efectuar el pago.

Todo sobre Cyber Monday