20 nov. 2026 - 22:00 hrs.

La Navidad comienza a sentirse en distintas ciudades del país con el regreso de la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar, que este 2026 recorrerá 17 comunas entre el 1 y el 22 de diciembre.

La iniciativa contempla un espectáculo gratuito con camiones rojos iluminados, música, luces y la presencia del Viejito Pascuero junto a sus ayudantes y otros personajes navideños. Los recorridos comenzarán cerca de las 20:30 horas.

Este año, además, se realizarán tres encuentros navideños gratuitos en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui, que tendrán actividades familiares y música, pero no contarán con el desfile de camiones.

¿Qué comunas recorrerá la Caravana Navideña de Coca-Cola 2026?

El recorrido comenzará el martes 1 de diciembre en La Florida y finalizará el martes 22 en Providencia. Entre ambas fechas, la caravana visitará distintas localidades de la zona central, norte y sur del país.

Estas son las fechas anunciadas para cada comuna:

1 de diciembre: La Florida

3 de diciembre: Puerto Montt

4 de diciembre: Valdivia

5 de diciembre: Temuco

6 de diciembre: Concepción

7 de diciembre: Chillán

8 de diciembre: Talca

10 de diciembre: Renca

11 de diciembre: San Joaquín

12 de diciembre: Las Condes

13 de diciembre: Peñalolén

15 de diciembre: Coquimbo

17 de diciembre: Puente Alto

18 de diciembre: Viña del Mar

20 de diciembre: Ñuñoa

21 de diciembre: Maipú:

22 de diciembre: Providencia

¿Cuándo serán los encuentros navideños en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui?

Además de los desfiles, la programación de este año contempla tres encuentros gratuitos en distintos puntos del país. Estas jornadas incluirán música y actividades para compartir en familia, junto al Viejito Pascuero y sus ayudantes.

Las fechas anunciadas son:

5 de diciembre: Punta Arenas.

8 de diciembre: Arica.

12 de diciembre: Rapa Nui.

¿Dónde revisar los recorridos de la Caravana Navideña?

La organización informará los puntos de partida y llegada de cada recorrido, además de los detalles de los encuentros navideños, a través de sus canales oficiales.

La información se puede consultar en el sitio web de Coca-Cola Chile. Cabe señalar que las rutas y actividades podrían estar sujetas a modificaciones.

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