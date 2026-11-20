Caravana Navideña de Coca Cola 2026: Estas son las fechas y comunas que recorrerá
- Por Paula Moreno
La Navidad comienza a sentirse en distintas ciudades del país con el regreso de la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar, que este 2026 recorrerá 17 comunas entre el 1 y el 22 de diciembre.
La iniciativa contempla un espectáculo gratuito con camiones rojos iluminados, música, luces y la presencia del Viejito Pascuero junto a sus ayudantes y otros personajes navideños. Los recorridos comenzarán cerca de las 20:30 horas.
Este año, además, se realizarán tres encuentros navideños gratuitos en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui, que tendrán actividades familiares y música, pero no contarán con el desfile de camiones.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas recorrerá la Caravana Navideña de Coca-Cola 2026?
El recorrido comenzará el martes 1 de diciembre en La Florida y finalizará el martes 22 en Providencia. Entre ambas fechas, la caravana visitará distintas localidades de la zona central, norte y sur del país.
Estas son las fechas anunciadas para cada comuna:
- 1 de diciembre: La Florida
- 3 de diciembre: Puerto Montt
- 4 de diciembre: Valdivia
- 5 de diciembre: Temuco
- 6 de diciembre: Concepción
- 7 de diciembre: Chillán
- 8 de diciembre: Talca
- 10 de diciembre: Renca
- 11 de diciembre: San Joaquín
- 12 de diciembre: Las Condes
- 13 de diciembre: Peñalolén
- 15 de diciembre: Coquimbo
- 17 de diciembre: Puente Alto
- 18 de diciembre: Viña del Mar
- 20 de diciembre: Ñuñoa
- 21 de diciembre: Maipú:
- 22 de diciembre: Providencia
¿Cuándo serán los encuentros navideños en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui?
Además de los desfiles, la programación de este año contempla tres encuentros gratuitos en distintos puntos del país. Estas jornadas incluirán música y actividades para compartir en familia, junto al Viejito Pascuero y sus ayudantes.
Las fechas anunciadas son:
- 5 de diciembre: Punta Arenas.
- 8 de diciembre: Arica.
- 12 de diciembre: Rapa Nui.
¿Dónde revisar los recorridos de la Caravana Navideña?
La organización informará los puntos de partida y llegada de cada recorrido, además de los detalles de los encuentros navideños, a través de sus canales oficiales.
La información se puede consultar en el sitio web de Coca-Cola Chile. Cabe señalar que las rutas y actividades podrían estar sujetas a modificaciones.
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