20 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Una nueva oportunidad para viajar y adquirir experiencia laboral en el extranjero tendrán los jóvenes chilenos, luego de que Chile y Hong Kong firmaran un acuerdo para implementar un programa de visa Working Holiday.

El convenio permitirá que personas de entre 18 y 30 años puedan permanecer hasta por 12 meses en el territorio de destino, período durante el cual tendrán la posibilidad de trabajar temporalmente y realizar cursos de corta duración.

La iniciativa contempla 100 cupos anuales para jóvenes chilenos y otros 100 para participantes provenientes de Hong Kong. La firma del acuerdo fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el secretario de Trabajo y Bienestar de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han.

La ceremonia fue presidida por el presidente de la República, José Antonio Kast, y el secretario ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en Shenzhen, China.

¿Quiénes podrán acceder a la visa Working Holiday con destino a Hong Kong?

El nuevo programa está dirigido a jóvenes chilenos que tengan entre 18 y 30 años, quienes podrán solicitar un visado para permanecer en Hong Kong durante un período máximo de 12 meses.

Entre las posibilidades que ofrecerá este acuerdo se encuentran:

Vivir en Hong Kong: permanecer hasta un año en el territorio asiático y conocer una cultura diferente.

y conocer una cultura diferente. Trabajar temporalmente : realizar actividades laborales para financiar los gastos asociados a la estadía.

: realizar actividades laborales para financiar los gastos asociados a la estadía. Estudiar: participar en cursos de corta duración para complementar la experiencia internacional.

El convenio establece un límite de 100 cupos anuales para ciudadanos chilenos interesados en viajar a Hong Kong. La misma cantidad estará disponible para jóvenes de ese territorio que quieran visitar Chile.

Chile suma 19 acuerdos Working Holiday

Con la incorporación de Hong Kong, Chile ampliará a 19 los acuerdos de programas Working Holiday que mantiene con distintos países y territorios.

La iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural, la formación de capital humano y las oportunidades para que jóvenes puedan adquirir experiencias internacionales.

Además, el convenio representa un hito en las relaciones bilaterales, ya que Chile se convirtió en el primer país de América Latina con el que Hong Kong firma un acuerdo de este tipo. Al respecto, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó las oportunidades que ofrecerá esta alianza para los jóvenes de ambos territorios.

“Estamos muy contentos de ofrecer a los jóvenes de Chile y Hong Kong nuevas oportunidades para que experimenten vivir en otra comunidad. La singular mezcla de culturas oriental y occidental, la perspectiva internacional y la economía dinámica de Hong Kong brindarán a los jóvenes chilenos una experiencia enriquecedora”, señaló.

Asimismo, destacó que el programa también permitirá recibir a jóvenes de Hong Kong interesados en conocer la cultura, la hospitalidad y los atractivos naturales de Chile.

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